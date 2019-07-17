欧盟发布无人机通用准则

近日，欧洲航空安全局发布了适用于整个欧盟范围的无人机通用准则。该准则涵盖了无人机技术和操作要求，目的是在保护欧盟国家居民安全和隐私的同时，确保无人机安全运行，并促进无人机行业的创新和投资。

近年来，欧洲国家无人机伤人、扰航事件频发，偷拍甚至偷运违禁物品等情况也时有发生。为此，欧盟各成员国纷纷出台相关法规规范无人机运行。法国自去年7月起规定无人机必须注册电子账号；德国规定所有无人机必须在机身刻上所有者的姓名与地址；英国把机场附近的无人机禁飞区半径从原来的一公里增加到5公里；西班牙、葡萄牙、意大利等国都禁止无人机在夜间飞行。

新发布的无人机通用准则将于明年6月起在欧盟全境正式启用。届时，该准则将取代欧盟成员国各自的现行法规。这有助于统一欧盟内部不同国家的相关法规，为欧洲发展无人机行业明确规则。

按照规定，自2020年6月开始，无人机尤其是配备了可能捕获个人数据传感器的无人机，如想在欧盟范围内运行，操作者必须在其主要居住地或工作地进行注册登记。无人机操作须充分注意公共安全、环境保护、个人隐私和数据保护。准则明确设置了禁飞区或限飞区，还要求尽可能减少无人机噪音。

该准则还规定了无人机飞行需要具备的条件。例如，准则将无人机操作按风险等级划分为“开放”“特定”“认证”三种类型。“开放”级适用于风险较低的情况，即无人机的重量不得超过25公斤；“特定”级则需要特定机构对无人机飞行进行授权。二者都要求无人机飞行高度保持在距地面高度120米以内。风险等级最高的“认证”级需要无人机提前获得相关机构认证，针对更大更重的无人机，适用于人员、危险物品运输或飞越人员密集场所等情况。对于不同风险等级的无人机操作者的年龄、资质、培训经历等，准则也都有相应规定。

无人机通用准则的发布得到了欧洲一些航空产业协会的支持。欧洲支线航空公司协会总干事蒙特塞拉特·巴里加表示：“我们支持在欧盟范围内制定更加健全和统一的安全法规。新准则将使欧盟所有成员国向拥有安全可靠的空域迈出重要一步。”

德国无人机航空协会预计，到2025年，欧洲将有超过40万架商用无人机，这对欧洲空中交通管制来说是重大挑战。包括欧洲在内的全球许多国家和地区，都在建立监管框架以克服商用无人机不断增加带来的挑战。欧洲航空安全局执行局长帕特里克·基表示，欧洲将成为世界上第一个拥有较为完善的无人机法律法规的地区，这有利于保障无人机安全、可靠、可持续运行。“新准则还将为极具潜力的无人机行业带来更多投资，促进该行业的创新和增长。”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 17 版）

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