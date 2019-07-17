俄成功发射“光谱—RG”太空望远镜

俄罗斯航天集团日前发布消息，说当天发射的“光谱—RG”太空望远镜顺利进入预定轨道。

俄罗斯航天集团说，“光谱—RG”太空望远镜搭乘一枚俄罗斯“质子—M”运载火箭，于莫斯科时间7月13日15时30分从哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场升空。发射2小时后，“光谱—RG”与火箭分离，成功进入预定轨道。

“光谱—RG”太空望远镜是俄罗斯与德国的联合项目，其中包含俄罗斯ART—XC望远镜与德国eROSITA望远镜。这些仪器将在今后6年半的时间里扫描星空和观察特定目标，帮助为可见宇宙建立“地图”。

（据新华社莫斯科电 记者李奥）

德政府大力推动电池“德国造”

德国联邦教研部部长安雅·卡利切克15日说，德国将继续集合全国力量推动电池研究，并加速相关成果转化。

德国政府正大力推动电池“德国造”。教研部近日发布新闻公报说，电池技术是未来的关键技术，德国要加强该领域研究，以确保能为全球市场提供德国制造的高性能电池。

公报说，无论是发展电动汽车，还是加快能源转型，都离不开能源储存技术。德国政府决定塑造一个强大的电池产业，尽可能将包括材料生产、设备制造、电池加工与回收等在内的整条产业链留在德国。

对此，政府将通过资助计划全面推动电池研究与产业化应用。教研部今年年初宣布，将在未来4年内为“电池研究工厂”项目追加投资5亿欧元。

（据新华社柏林电 记者张毅荣）

埃及弯曲金字塔内部墓室向游客开放

埃及文物部日前召开新闻发布会，宣布有着4500多年历史的弯曲金字塔内部墓室在修复完成后向游客开放。

弯曲金字塔位于埃及首都开罗南部约35公里处的代赫舒尔古埃及皇家墓地，是埃及第四王朝法老萨夫罗所建，由于从底座至顶部存在两个不同的坡度，因此被称为弯曲金字塔。

埃及文物部部长哈立德·阿纳尼在新闻发布会上说，这是萨夫罗建造的第一座金字塔。由于坡度太陡，在修建低层部分以后金字塔出现了不稳定的迹象，因此不得不要求工匠中途改变坡度以避免坍塌。

（据新华社开罗电 记者李碧念）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 17 版）

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