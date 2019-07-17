泰国积极推动“经济林木发展计划”（他山之石）

图为当地农民在泰国帕府林业厅种苗中心领取免费树苗。

本报记者 孙广勇摄

■“经济林木发展计划”将用10年时间在泰国全国打造两万个林木社区，形成一个经济总量为1.04万亿泰铢的新产业链。

■为配合该计划，泰国政府免费提供高附加值的树苗给村民种植，并为农民提供资金支持。

■随着泰国经济林木产业化的形成，催生出了伐木、木材加工、木雕等配套产业，进一步提高了农民收入。

来到泰国北部帕府丹猜县莫考村村民班亚的家，他端出芒果、香蕉、椰子等水果招呼记者：“这都是自家种的。参加‘经济林木发展计划’后，我种了5莱（1莱约合1600平方米）的柚木，大约1000棵。经济林木生长周期长，我们就套种咖啡、龙眼、花椒、竹笋等收获周期短的作物，不仅够自家吃，还能拿到镇上卖。等十几年后柚木成材，收入就更多了。”

班亚提到的“经济林木发展计划”，是泰国政府在2018年9月提出的。该计划将用10年时间在泰国全国打造两万个林木社区，覆盖260万户家庭，预计将新增林地面积2600万莱，形成一个经济总量为1.04万亿泰铢（1元人民币约合4.5泰铢）的新产业链。泰国政府希望通过这一计划，增加泰国农业人口的收入，增强农村可持续发展能力，同时增加森林面积，保护自然环境。

免费提供经济林木树苗，提高农民收入

班亚的家与村子里大部分村民住的泥瓦房屋不同，是用木料搭建的，家具也为木制。“以前种植经济林木，砍伐手续繁琐。我父亲种了100棵柚木，大部分都用来给自家做家具了。现在政府允许自由种植、砍伐经济林木，不少村民都想参加这个计划。”班亚高兴地说。

据泰国林业厅种植经济林木促进处处长蒙德立介绍，柚木等高附加值林木此前一直被列为保护植物，不仅森林保护区内禁止砍伐，即使民众自己种植的，砍伐时也要履行繁琐的手续，所以农民种植高价值林木的意愿不强。当市场需求旺盛时，就会出现盗砍林木的情况。“为了配合‘经济林木发展计划’，泰国修改法律，允许私有土地上种植的经济林木自由砍伐。这提高了农民种植经济林木的积极性，促进高附加值木材生产加工业发展。”

在帕府的林业厅种苗中心，记者看到不时有村民来领取树苗。种苗中心主任诗立猜说，林业厅根据各地不同的地理条件，挑选合适的种子，由全国各地的林业厅种苗中心培育成树苗后，免费提供给村民种植。进入雨季后，适宜种植树苗，有更多村民前来领取。

帕府的气候、土壤和地理环境最适合柚木生长，是泰国柚木的主产地。种苗中心提供的经济林木也以柚木为主。帕府直辖县村民颂萨领取了200棵柚木树苗。他给记者算了一笔账：“柚木种植时只需投入一些劳力，政府还有资金支持。柚木成材后，每棵最少卖3000泰铢，将来一定会使家里的生活更加富裕。”

泰国总理府事务部长戈萨表示，目前在泰国，生活在边远地区且没有稳定经济来源的农民超过600万人。如果这些农民能够获得种植高价值经济林木的许可，他们的收入和家庭财务状况将会发生巨大的变化。

多个部门积极行动，打造经济林木产业链

“经济林木发展计划”由泰国林业厅、国家研究委员会、农业合作社银行、生物经济发展办公室等共11个政府部门和私营机构共同推动实施。多个部门积极行动，力求打造一个可持续发展的、高附加值的经济林木产业链。

此前，泰国总理巴育向汶甘、廊开等五府社区代表颁发了“林木社区”证书。他表示，树木对于保护环境和发展经济都有重要意义，希望更多民众参加“经济林木发展计划”。

泰国国家研究委员会秘书长诗立叻对本报记者表示，“经济林木发展计划”是提高农民生活水平和生活质量的重要措施。泰国国家研究委员会作为该计划的牵头单位，将促进各部门通力合作，积极开发适合各地区的树种，并向农户传授相关研究成果，尽快落实该计划。

由于高价值经济林木的种植周期较长，普通农户会出现资金短缺情况。为解决资金问题，泰国允许将有价林木作为抵押品向农业合作社银行申请贷款。花梨木、柚木、檀香木等58种树种可作为商业资产，进行抵押、转让、交易或拍卖。

“对于种植经济林木的农民，林业厅将连续5年提供资金支持，每莱补助5000泰铢。林业厅工作人员还会经常到村子指导种植技术、林木管理等，帮助提高木材的质量。”泰国林业厅第三区办公室促进种植经济林木事务主管巴思说，从播种、栽培、新品种育种，到木材加工、产品增值开发等，整个产业链都有政府支持。

催生配套产业，形成经济林木加工体系

在距离帕府直辖县20多公里的颂蒙县，有一家“南差”木材加工合作社。在这里，大量柚木堆在场地上，几十位农民忙着锯断原木、切割木板、分割配件、装配成型……随着泰国经济林木产业化的形成，催生出了伐木、木材加工、木雕等配套产业。

“附近的村子世代从事木材产业，以前是小作坊，现在办了合作社。加工一扇木门的手工费有400泰铢，木门的出厂价3000泰铢，如果加上雕刻，价格更高。除了手工费和销售利润，到了年底合作社还会分红，去年分红就有64万泰铢。”合作社负责人猜亚说。

除加工家具外，柚木还可以雕刻成各种艺术品。猜亚指着一个约一米高的用柚木雕成的大象说：“要雕成这样的大象，一个匠人需要花费一个月的时间。这样的木雕大象至少可以卖4万泰铢。”除了树干，树根、树叶、木屑等都可以加工使用，进一步增加了农民收入。

“由于以前高价值珍稀树木受到严格保护，包括帕府在内的泰国全国各地经济林木种植规模不大，高品质木材不多，没有形成系统的加工体系。‘经济林木发展计划’推动高价值经济林木种植，丰富了农民家庭收入结构，还加快了泰国珍贵木材加工产业的发展。”蒙德立说。

大量种植树木在产生经济效应的同时，给环境也带来积极影响。泰国自然资源和环境部部长素拉萨表示，“经济林木发展计划”是提高森林覆盖率的一项重要措施。未来10年内种植的约10亿棵树木，每年将吸收67.6万吨二氧化碳，极大减少温室效应带来的负面影响。预计20年后，泰国森林覆盖率有望从目前的32%增加到55%，改善泰国的自然环境。

（本报泰国帕府电）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 17 版）

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