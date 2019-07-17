特大洪灾肆虐南亚三国

7月15日，在印度东北部阿萨姆邦焦尔哈德，当地居民划木筏前行。

新华社发

在南亚多国，连日暴雨引发的洪水、山体滑坡和泥石流等灾害导致印度、尼泊尔和孟加拉国三个相邻南亚国家上百人死亡。

据当地媒体报道，此次影响南亚三国的洪水已经导致数百万人流离失所，受灾人口接近1000万，洪灾及其引发的泥石流等造成的死亡人数超过百人。洪灾不仅让这些国家和人民生命财产遭受损失，而且引发了一系列山体滑坡和疟疾等次生灾害。

7月初，印度孟买遭遇十多年来最强降雨。根据印度媒体报道，截至16日，印度北部和东北诸邦连遭暴雨，受灾人口超过700万，45人死亡。灾情最严重的东北部阿萨姆邦33个区中有30个区遭遇洪灾，受灾人口430万，涉及4157个村庄，目前阿萨姆邦已经进入最高警戒状态。印度总理莫迪与阿萨姆邦首席部长15日通话讨论防灾救灾情况。印度中央水资源委员会数据显示，全国350个主要监测点有51个洪灾情况恶化，属于红色“极端洪水”等级。

邻国尼泊尔近日也同样遭遇强降雨，首都加德满都出现严重内涝。据尼泊尔媒体报道，洪灾造成尼泊尔200余万人受灾，近1.7万间房屋被毁。多地河水泛滥，发生山体滑坡和泥石流，死亡人数已升至76人，30余人失踪，30余人受伤，数万人被转移，9条主要公路被关闭。警方14日下午发布通告说，目前，尼泊尔受洪灾影响的县已扩大到25个，上万栋房屋被淹。

连续强降雨给孟加拉国北部、东北部和东南部造成洪灾，部分地区造成泥石流。孟加拉国吉大港的暴雨几乎造成港口瘫痪，50万人被迫转移，200多个村庄被淹，10多人死亡。孟加拉国灾害管理与救援部国务部长尹纳木尔表示，孟加拉国很多低洼地区都遭遇了洪灾，截至16日，已经造成16人死亡，洪水仍在恶化，众多家庭陷入困境。

根据天气预报，南亚三国近两天强降雨还将持续。印度北部、东北部与尼泊尔和孟加拉国每年6月至9月是季风雨季，雷电暴雨天气频发，洪水和泥石流等自然灾害经常发生。但有分析认为，今年天气显得有些异常，旱季异常燥热，雨季一开始就强降雨造成洪灾泛滥，全球性的气候变化正在影响南亚次大陆。

（本报新德里7月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 16 版）

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