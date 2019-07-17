美国持续收紧移民政策

美国政府7月15日宣布，取消美墨边境第三国移民避难申请资格，这意味着抵达美墨边境的绝大多数中美洲移民将无法申请避难。此外，美国政府14日还启动非法移民“清退”行动，计划抓捕并驱逐部分非法移民。

美国司法部和国土安全部15日发表联合声明称，新的移民规定将于16日在《联邦政府纪事》刊布并正式生效。根据这项规定，先行通过其他国家抵达美国南部边境的外国人不能申请避难，这一规定适用于单独越境的未成年人，但人口走私受害者和避难申请遭其他国家拒绝者等除外。尽管美国公布的新规定适用于所有国家的移民，但是受影响最大的是来自中美洲国家的移民，也包括少部分来自非洲、古巴和海地的移民。美国司法部长巴尔说，美国是一个“慷慨的国家”，但其移民法院系统正在被跨越美国南部边境的寻求庇护者“完全淹没”。这条规定旨在减少经济移民和试图利用美国难民庇护制度的移民数量。

这一声明是美国政府近来打击非法移民的最新举措。美国政府14日启动非法移民小规模“清退”行动，打算抓捕并驱逐出境最近入境美国的一些非法移民，涉及大约2000个非法移民家庭。截至记者发稿时，美国官方尚未发布逮捕地点和拘捕人数的具体信息。美国移民和海关执法局代理局长阿尔邦斯说：“我们执法行动针对的是那些上过移民法庭、并被移民法官勒令离开美国的特定人士。”

美国政府近来针对非法移民的一连串行动，招致美国国内外舆论的诸多批评。美国公民自由联盟15日表示，将寻求通过法律途径阻止美国政府施行的移民新规。多个城市的市长明确表示，当地警力资源不会配合联邦机构“清退”行动。14日，全美多所城市还爆发了“反对清退”行动。

《华盛顿邮报》指出，美国边境巡逻队今年预计将逮捕超过100万非法移民，这是近十年来的最高数字。美国打击非法移民的行动已经带来了一系列法律上的挑战，美国移民执法官员将面临违反现行法律或侵犯人权的风险。

美国媒体认为，取消相关避难申请资格无法阻止南部边境的非法入境行为，因为相关机构仍然要受理美墨边境移民的避难申请，以判定其是否属于规定中指出的“有限的例外情况”。美国公民自由联盟律师李·格伦特曾表示，美国修改庇护制度与美国法律和国际法相冲突，该组织将在法庭上寻求颁布禁令以阻止该政策的实施。联合国难民署表示，对美国修改庇护制度深表关切，这个行为将使脆弱的家庭面临更多风险，并破坏国际社会协调一致寻求解决方案的努力。

（本报华盛顿7月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 16 版）

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