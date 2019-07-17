巴基斯坦重新开放全部领空

新华社伊斯兰堡7月16日电 （记者刘天）据巴基斯坦媒体16日报道，该国民用航空管理局当天宣布巴领空重新对所有民用航空开放。

今年2月，巴基斯坦与邻国印度的关系因发生在印控克什米尔地区的一起袭击而骤然紧张。随后，巴方表示印度军机曾进入其领空，并随之关闭了该国全部领空。今年3月，巴基斯坦曾宣布部分开放其领空，但对部分过境商业航班仍然保持部分领空关闭状态。巴领空关闭导致大量外国航空公司的商业航班和货运航班航线被取消。

据新华社新德里7月16日电 （记者赵旭）因印巴边境冲突关闭领空近5个月之后，巴基斯坦民航部门16日凌晨宣布重新对印度民航开放领空。印度民航部对此表示欢迎，认为这一决定让印度民航企业如释重负。

印度民航部16日在一份声明中说，印度和巴基斯坦当天凌晨发布航行通告取消了禁飞限制，至此民航飞行器在两国飞行将不再受限，并可以使用此前关闭的所有航线。

据悉，巴基斯坦对印度民航关闭领空，导致印度民航企业运输成本上升。印度民航部消息说，领空关闭期间，印度航空、香料航空、靛蓝航空等印度民航企业损失近8000万美元。其中，国有的印度航空损失最为惨重。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 16 版）

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