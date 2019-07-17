欧盟外长会呼吁维护伊核协议

7月15日，欧盟各成员国外长齐聚布鲁塞尔，就如何挽救伊核协议进行紧急磋商。会后发表的决议表示，国际社会不能草率重启对伊制裁，致使来之不易的伊核协议面临崩溃风险。有分析认为，美国的极限施压迫使伊朗失去了战略耐心，从而导致伊核协议命悬一线。法国外长让—伊夫·勒德里昂也把批评矛头对准美方的极限施压方式：“我们同样认为，美方退出伊核协议是一个很坏的决定，它的极限施压方式正在加剧紧张态势。”

欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼在欧盟外长会上说，“伊核协议自签署以来效果明显。对于国际社会来说，维护伊核协议，尽可能地保持该地区局势稳定是重中之重。”有分析认为，莫盖里尼这番话不仅是说给欧洲国家听的，更是说给美国政府听的。7月14日，德国、法国和英国三国元首和政府首脑发表联合声明称，对于美国制裁压力以及伊朗决定不履行协议中关键的部分条款，可能导致伊朗核问题全面协议流产表示担忧，“我们认为现在正是以负责任的姿态行动起来、寻求制止紧张态势升级并开始重新对话的时候”，声明呼吁美伊两国恢复对话。

据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社15日报道，伊朗原子能组织当天发表声明，表示伊朗仍希望通过外交途径解决分歧，呼吁欧洲国家和美国履行对伊朗核问题全面协议承诺，否则伊朗将进一步提高铀浓缩丰度。报道援引声明内容说，伊朗已突破铀浓缩丰度3.67%限度及储量300公斤限制，目前伊朗铀浓缩丰度已达5.4%。若欧洲国家和美国拒不履行承诺，伊朗有能力将核活动恢复到伊核协议签署前水平。分析认为，关于伊朗铀浓缩丰度的限制是伊核协议的核心条款。90%以上高丰度浓缩铀属于武器级核材料，可以用于制造原子弹。但理论上生产20%丰度和90%丰度浓缩铀之间几乎没有技术障碍。

比利时法语布鲁塞尔自由大学国际关系教授马里奥·特奥对本报记者说，欧盟应该设法挽救伊核协议，这不仅是欧盟独立自主外交政策的体现，也是对多边主义和联合国决议的坚决维护。欧洲研究国际中心欧洲—中国项目主任乔治·佐戈普鲁斯对本报记者说，美国为了自己的政治需要而置安理会决议核可的国际协议于不顾，是一种非常自私且不负责任的行为。在这种情形下，欧盟等伊核协议相关方应该承担起挽救协议的使命，维护国际核不扩散体系，促进中东地区和平与稳定。

（本报布鲁塞尔7月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 16 版）

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