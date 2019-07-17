加强协作，非洲合力应对恐怖主义（国际视点）

日前，索马里首都摩加迪沙遭到两起汽车炸弹袭击，造成包括袭击者在内的10人死亡、26人受伤。索马里“青年党”宣称制造了这两起汽车炸弹袭击。图为医护人员在救助伤者。

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■非洲各国应通过加强跨境监控、提高公众意识、赋能弱势青年群体来消灭恐怖主义。

■铲除恐怖主义滋生的土壤，防止青年思想极端化，正在成为非洲国家关注的重点。

根据非洲战略研究中心公布的最新数据，2018年位于非洲的各类激进和极端组织共参与策划了3050起恐怖袭击，非洲的极端组织发动的袭击自2012年以来已经翻了一番。在过去10年中，非洲恐袭事件增加了10倍。联合国秘书长古特雷斯7月10日在肯尼亚首都内罗毕举行的非洲地区高级别反恐会议上呼吁，恐怖主义正在非洲蔓延并破坏整个地区稳定，国际社会应加大对非洲国家在反恐领域的技术和经济支持。

非洲大陆正日益成为全球应对恐怖主义的前线

非洲战略研究中心的报告显示，针对平民的袭击在非洲的整体暴力活动中所占比例不断上升，有13个非洲国家现在面临着极端组织的严重威胁。古特雷斯警告说，“非洲大陆正日益成为全球应对恐怖主义的前线”。

7月12日，索马里港口城市基斯马尤的一家酒店遭受极端组织“青年党”袭击，造成至少26人死亡，50多人受伤。这一袭击事件成为2012年该组织被逐出基斯马尤市后，该地发生的最为严重的恐怖袭击事件。索马里“青年党”与“基地”组织关联密切，在索马里等东非国家不断发起恐怖袭击事件。今年3月，“青年党”还曾在索马里首都摩加迪沙引爆汽车炸弹并袭击了一栋政府大楼，造成20多人死亡，数十人受伤。

近期，布基纳法索、马里和尼日尔西部的暴力袭击事件数量激增，仅在今年4月该地区就报告了超过150起暴力袭击事件，导致300多人死亡，同时也带来严重的人道主义危机，这些地区共有510万人需要人道主义援助。联合国最近发出警告称，西非和萨赫勒地区的动荡局势与暴力袭击不断升级。

与此同时，相对稳定的东非国家近来接连成为恐袭目标。今年以来，肯尼亚东部地区、首都内罗毕等地接连遭袭，已有21名平民和8名警察在恐怖袭击中丧生。肯尼亚安全部门官员表示，索马里“青年党”仍是肯尼亚尤其是与索马里相邻地区的主要安全威胁，肯尼亚军方和安全部门将继续加大投入铲除该组织，保证国家安全。

极端组织武装分子回流是非洲大陆安全的严重隐患

随着近年来“基地”组织式微以及极端组织“伊斯兰国”在中东地区溃败，国际恐怖组织正将目光转向非洲。非盟曾警告称，大约有6000多名效忠“伊斯兰国”的非洲非法武装人员将从伊拉克和叙利亚等地返回非洲大陆，他们成为非洲大陆安全的严重隐患。

澳大利亚智库经济与和平研究所发布的《全球恐怖主义指数报告》显示，世界五大极端组织中有4个在非洲发动过恐怖袭击，其中3个组织大本营位于非洲。尽管目前“伊斯兰国”已遭受重挫，但其残余势力正在向全球其他地区渗透，在北非、西非等地积极开展招募，并建立了分支机构。值得注意的是，西非和萨赫勒地区成为一些恐怖分子的藏匿地和训练基地，近年来出现了多个极端主义组织。极端组织“博科圣地”及其分支也在尼日利亚东北部和乍得湖盆地持续肆虐。

英国国际战略研究所高级顾问约翰·雷恩发表文章称，当前受“伊斯兰国”影响的跨国恐袭活动更加隐蔽、分散，也更难以防范。而极端组织武装分子回流，让非洲本土的恐怖组织再次活跃。

有非洲媒体分析指出，非洲多个国家经济上以农牧业为主，气候变化所导致的干旱和农牧业衰退，加剧了当地的粮食安全问题。一些国家和地区的不稳定局势也为滋生恐怖主义提供了“温床”。

还有专家警告说，近年来的多个恐袭案例显示，恐怖势力正在利用“暗网”和社交媒体等渠道散播极端思想。极端组织利用新媒体等手段加大宣传攻势，扩散极端思想，这一新趋势不容小觑。

发展是应对极端主义和恐怖主义的最佳解决方案

肯尼亚总统肯雅塔在非洲地区高级别反恐会议上呼吁，非洲各国应通过加强跨境监控、提高公众意识、赋能弱势青年群体来消灭恐怖主义。他说，恐怖主义是整个非洲乃至全球的挑战，各国政府和国际组织应合力打击这一“共同敌人”，“不让恐怖分子占领非洲大陆一寸土地”。

联合国马里稳定团、非盟驻索马里特派团、萨赫勒五国集团联合部队等国际反恐力量一直活跃在非洲打击恐怖主义前线，并取得一定反恐成效。但非洲反恐力量同时面临经费不足、来源不确定等问题。古特雷斯日前敦促联合国安理会给予更清晰和坚定的任务授权，并倡议国际社会提供充足的资金和技术，支持包括萨赫勒五国集团联合部队在内的所有非洲反恐行动。

铲除恐怖主义滋生的土壤，防止青年思想极端化，正在成为非洲国家关注的重点。不少专家呼吁，国际社会应该通过投资年轻人和解决就业、贫困和教育等关键因素，把重点放在预防非洲恐怖主义问题上。

“非洲的13亿人口中有3/4年龄在35岁以下，有近半数年龄在15岁以下，青年失业并缺乏发展希望是其加入暴力团体的重要因素。”非盟委员会主席法基日前表示，仅凭武力不能根除恐怖主义，发展、教育以及加强情报共享是赢得这场反恐战争的关键。

“现在是国际社会提供资金和技术资源，支持非洲反恐行动的时候了”，古特雷斯表示，根除恐怖主义需要具备政治意愿、充足资金、装备精良的武装力量，同时要防止青年思想极端化，“发展是应对极端主义和恐怖主义的最佳解决方案”。

（本报约翰内斯堡7月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 16 版）

(责编：李枫、袁勃)