李鸿忠率中共代表团访问意大利

本报罗马7月16日电 （记者韩硕、孔歌）7月13至16日，应意大利政府邀请，中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠率中共代表团访问意大利，分别会见意大利参议长卡塞拉蒂、副总理兼经济发展部长迪马约，民主党主席、前总理真蒂洛尼，并考察马可·福斯卡里尼中学孔子课堂。

李鸿忠表示，今年是中意建立全面战略伙伴关系15周年，习近平主席成功对意大利进行国事访问，孔特总理赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。意大利成为七国集团中率先加入“一带一路”倡议的国家，两国在经贸、科技、航空航天、环保、文化等领域合作取得丰硕成果。中方愿同意方一道，根据两国领导人达成的重要共识，不断增进政治互信，扩大各领域交流合作，推动两国关系更上一层楼。中国共产党愿继续深化同意大利议会及主要政党的友好交往，加强互学互鉴，为推动双边关系发展发挥更大作用。

意方高度评价李鸿忠此访重要意义，认为此访有助于延续双边关系良好的发展势头，表示愿与中方保持高层交往，加强政府、议会、政党、地方等各领域交流合作，不断增进了解与互信，促进双方各领域务实合作，更好造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 03 版）

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