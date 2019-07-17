李鸿忠率中共代表团访问意大利

本报罗马7月16日电 （记者韩硕、孔歌）7月13至16日，应意大利政府邀请，中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠率中共代表团访问意大利，分别会见意大利参议长卡塞拉蒂、副总理兼经济发展部长迪马约，民主党主席、前总理真蒂洛尼，并考察马可·福斯卡里尼中学孔子课堂。
李鸿忠表示，今年是中意建立全面战略伙伴关系15周年，习近平主席成功对意大利进行国事访问，孔特总理赴华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。意大利成为七国集团中率先加入“一带一路”倡议的国家，两国在经贸、科技、航空航天、环保、文化等领域合作取得丰硕成果。中方愿同意方一道，根据两国领导人达成的重要共识，不断增进政治互信，扩大各领域交流合作，推动两国关系更上一层楼。中国共产党愿继续深化同意大利议会及主要政党的友好交往，加强互学互鉴，为推动双边关系发展发挥更大作用。
意方高度评价李鸿忠此访重要意义，认为此访有助于延续双边关系良好的发展势头，表示愿与中方保持高层交往，加强政府、议会、政党、地方等各领域交流合作，不断增进了解与互信，促进双方各领域务实合作，更好造福两国人民。
朱应鹿: 过尽千帆终不悔 归来盛世初心偿 朱应鹿曾出任中国驻突尼斯、巴勒斯坦、埃及以及挪威大使。近日，他向人民网讲述了他44年外交生涯中，与新中国一起成长的“酸甜苦辣”。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】