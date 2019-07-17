“中国理念对世界发展具有重要意义”

“金砖国家始终坚持为实现人类共同福祉而奋斗，为发展中国家乃至全世界带来了巨大利好。”俄罗斯科学院经济研究所俄罗斯外交政策中心主任鲍里斯·舒梅列夫在接受本报记者采访时表示，“金砖国家为全球治理带来积极变化，研究和推广中国理念对世界发展具有重要意义”。

舒梅列夫指出，金砖框架将位于不同地区、具备不同生产力水平的国家联系在一起。这说明不同国家可以通过政策协调，在国际问题上找到共同立场，求同存异的理念对国际社会健康有序发展非常重要。

舒梅列夫表示，金砖国家始终致力于建立更为平等、公正的国际贸易体系，致力于使发达国家和发展中国家享有更加均衡、合理的利益和话语权。“当然，实现这些覆盖经济、政治、社会等领域的目标不可能一蹴而就，需要各方长期的共同努力。金砖国家新开发银行的设立就是这一进程中非常重要的现实成就。”

舒梅列夫认为，中国在改革开放进程中取得了历史性成就，可以为许多发展中国家，甚至是一些西方发达国家提供借鉴。

“金砖国家可以通过进一步倡导多边主义、自由贸易，为以金砖国家为代表的发展中国家提供道义和行动支持。”舒梅列夫说，“中国提出的‘一带一路’倡议，就是推进经济全球化的重要举措，金砖国家能为共建‘一带一路’提供广阔平台”。

“在上海合作组织框架内，‘一带一路’倡议得到了很好的落实，这在金砖框架内也是可行的。”舒梅列夫指出，“俄罗斯作为‘一带一路’重要沿线国家，积极支持在金砖国家范围内推广这一倡议。此外，中国提出的构建人类命运共同体理念也对金砖国家发展有重要指导意义，这不仅是对世界发展趋势的清晰判断，也是对各国开展行动的有益指引。”

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 03 版）

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