中国是世界经济增长的积极贡献者（国际论坛）

■中国大力发展市场经济，并为此不断推进结构性改革，这本身就是巨大贡献。作为中国经济的长期观察者，我认为，通过实施合理的财政、金融政策，中国能够保持当前的经济增长率

二十国集团领导人第十四次峰会不久前在日本大阪落下帷幕。峰会通过了《二十国集团领导人大阪峰会宣言》，各方承诺将致力于实现自由、公平、非歧视性、透明、可预见、稳定的贸易和投资环境，并保持市场开放。当前，中美经贸摩擦是世界经济面临的最为突出和紧迫的考验之一。中美两国元首大阪会晤中，双方同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。双方达成的重要共识向国际社会和全球市场发出了积极和正面信号，为国际形势发展注入了稳定性和正能量。

我还清晰记得，在2016年二十国集团领导人杭州峰会上，习近平主席提出构建创新、活力、联动、包容的世界经济。我对此深表赞同。离开了创新，经济发展将无从谈起。只有在开放包容的环境中，贸易和投资规模才有可能不断扩大，世界经济才有可能平稳增长。

作为世界第二大经济体，中国为二十国集团的发展作出了重大贡献。中国能否实现经济稳步增长，直接关系到世界经济整体发展前景。中国大力发展市场经济，并为此不断推进结构性改革，这本身就是巨大贡献。作为中国经济的长期观察者，我认为，通过实施合理的财政、金融政策，中国能够保持当前的经济增长率。

近年来，中国提出共建“一带一路”倡议、倡议成立亚洲基础设施投资银行，得到广泛响应，成效远远超出预期。中国正在运用自身强大的经济实力和金融能力，推动亚洲乃至全世界的基础设施建设。通过加强世界各国之间的互联互通，中国正努力为国际社会提供公共产品。这一点在当今世界显得尤为宝贵。

中方强调，“一带一路”建设要努力实现高标准、惠民生、可持续目标，引入各方普遍支持的规则标准，推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行，同时要尊重各国法律法规。中方还制定了《“一带一路”融资指导原则》，发布了《“一带一路”债务可持续性分析框架》，为共建“一带一路”融资合作提供指南。这与日方所重视和提倡的“高质量基础设施建设”可谓异曲同工。我相信，未来日中两国在共同开拓第三方市场、促进贸易投资便利化、开展金融合作等方面，将会有越来越广阔的合作空间。

（作者为环日本海经济研究所所长、亚洲开发银行研究所前所长）

《 人民日报 》（ 2019年07月17日 03 版）

(责编：李枫、袁勃)