中国驻埃及使馆提醒暑期来埃中国游客注意安全

人民网讯 暑期将至，来埃中国游客逐渐增多。近日，埃及政府再次延长紧急状态令三个月，鉴此，中国驻埃及使馆再次提醒来埃中国公民重视安全，加强防范，平安出行。

一、航班上注意事项

近年来，已发生多起来埃航班上游客财物被盗案件。我游客乘机务必提高警惕，锁好随身旅行箱，并放置于可视范围内，现金、贵重物品和护照等最好随身携带，稳妥保管。

二、机场注意事项

开罗机场安检遇排队人多时会较混乱，我游客财物被盗时有发生。此外，机场海关对进出境行李检查严格，严禁携带航拍器、遥控无人机、对讲机等无线通讯设备入境。严禁携带海参、海马、珊瑚、象牙制品以及进口药品等出境，违者处以高额罚款。

三、健康状况注意事项

埃及夏季高温酷暑，来埃旅游请对自身健康状况有充分了解。老年人旅游务必做好预防，随身携带应急药物，日程安排不宜过紧，避免旅行疲劳诱发急病，谨慎选择如潜泳、热气球等耗体力、精神紧张的旅游项目。为安全起见，建议由一名家属陪伴随行。

四、旅游安全注意事项

不建议在埃自由行，因为安全风险极高。建议选择有资质的国内旅行社参团旅游。除沙姆沙伊赫（SharmEl-Sheikh）外，暂勿前往西奈半岛其它地区和黑白沙漠旅游。避免前往人烟稀少、治安较差、通信不畅或非正规景区旅游。如坚持前往，可能会面临极高安全风险。

五、旅游拍照注意事项

埃及严禁在军警禁区、军事设施、政府机关等附近逗留或拍照。如遇军警检查，应主动配合，避免发生误会。

六、交通安全注意事项

埃及交通秩序混乱，路况极差，车速飞快，道路未施划行车线及斑马线，交通事故高发。旅游期间务必注意交通安全，避免夜间出行，过马路需格外小心。埃及车辆普遍不上保险，遇交通事故很难得到理赔。

七、游泳注意事项

埃及周边海况复杂，海滩安全救护设施不健全，潮汐、旋流、潜流、离岸流等都是海泳的隐形杀手。霍尔格达、沙姆沙伊赫等地溺水事故多发，游客下海游泳或潜水需特别注意安全，潜水应有专业人员陪同。下海前请注意观察警示标识，天气不佳或风浪较大时切忌下水。如发现海滩安全防护措施不完备，或未配备救生人员，请勿下水。

八、其它注意事项

女性游客在埃旅游期间，应结伴出行，避免单独行动。埃及是穆斯林国家，女性着装避免过于暴露，注意言谈举止，不与当地人有亲昵举动，以免造成误会。如遇性骚扰或其他纠纷，应注意保留证据，尽快通过旅行社或带队导游向埃警方报案。

如遇突发情况，请及时报警并与中国驻埃及使领馆联系。

埃及当地报警电话：+202-122

中国驻埃及使馆领保协助电话：+202-27363556

中国驻亚历山大总领馆领保协助电话：+2-01274571836

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

(责编：燕勐、杨牧)