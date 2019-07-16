法国就5G频谱分配开展公众咨询

新华社巴黎7月16日电（记者陈晨）法国电子通信和邮政管理局15日宣布，自当天起在全国范围内就5G频谱分配草案开展公众咨询。

该机构当天发表公告说，这份草案的主要内容是在法国本土授予5G牌照的程序和条件，涉及3.4GHz至3.8GHz的多个频段。公众咨询时间截止到9月4日，随后该机构将确定草案内容，向政府提交正式文本。

公告介绍说，草案参考了法国经济和财政部今年5月向法国电子通信和邮政管理局提出的相关指导意见。比如，在5G频谱分配中，必须允许至少4家具备良好服务能力的运营商参与竞争；相关频谱拍卖的底价应由政府设定；5G服务应保证全国各地区普遍受益等。

此外，法国电子通信和邮政管理局还要求，获得牌照的运营商应于2020年年底前在法国至少两个城市启动5G服务，并有序增加5G网点数量。

2018年7月16日，法国政府发布5G发展路线图，计划自2020年起分配首批5G频谱，并至少在一个法国大城市提供5G商用服务，2025年前实现5G网络覆盖法国各主要交通干道。

5G是第5代移动通信技术的简称，它具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。

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