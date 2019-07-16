俄罗斯2018年没收涉腐财产逾3000万美元

新华社莫斯科7月16日电（记者吴刚）俄罗斯侦查委员会主席巴斯特雷金16日说，2018年俄罗斯共没收涉及腐败的财产约20亿卢布（约合3185万美元）。
巴斯特雷金16日在接受俄《消息报》采访时说，2018年俄侦查委员会还查封了与腐败相关的各种财产150多亿卢布（约合2.39亿美元）。2019年第一季度俄侦查委员会查封的与腐败相关的各种财产已超过53亿卢布（约合8439万美元）。
巴斯特雷金说，2011年以来，俄侦查委员会共侦破约8万起与腐败相关的刑事案件，涉及5000多名各级议员、法官、检察官等。
巴斯特雷金表示，俄侦查委员会将进一步加大打击力度，严惩腐败分子。
俄罗斯侦查委员会原属俄罗斯总检察院，2011年独立出来，主要负责侦查办理各类刑事案件。
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