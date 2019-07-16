外交部：中国经济保持平稳增长对世界经济是好事

人民网北京7月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：关于中美“贸易战”的问题。美方昨天宣布，中美经贸谈判负责人将于本周再次通话。你能否证实？目前有什么阻碍双方进行面对面谈判的因素吗？

答：中美两国的经贸团队一直保持着沟通。至于具体安排，包括什么时候再次通话，什么时候要见面，建议你向主管部门去询问。

问：你昨天说，关于中方制裁对台售武美企一事没有进一步情况介绍。今天有新消息吗？特别是中方会制裁哪些企业？

答：（望向记者）你需要我把昨天的答案再重复一遍吗？

（记者笑，摇头）如果你不需要，我就不费这个劲了。

问：美国总统特朗普15日发推特称，中国第二季度的增长是27年来最慢的。成千上万的企业正在离开中国，因此中方非常希望与美国达成贸易协议。中方对此有何评论？

答：大家应该都注意到了，中国国家统计局昨天发布了上半年中国经济运行状况数据，国新办也举行了新闻发布会，有关内容大家可以去查阅。我这里简单说几句。

在全球经济增长有所放缓、不确定性和不稳定性增多的情况下，今年上半年中国GDP取得了6.3%的增长，我想这还是一个不错的成绩，特别是同世界其他主要经济体相比，应该说是领先的。

中国本可以采取强刺激政策获得更高的经济增长率，但我们没有这样做。我们致力于实现经济高质量发展，着力推动经济结构调整和产业转型升级，通过改革创新释放市场主体活力，保持经济稳中有进的态势。

6.3%的增长率符合外界对中国经济的预期。昨天中国经济数据公布之后，世界主要市场的反应是比较平和的。我这里想要强调的是，中国是世界第二大经济体，多年来对世界经济增长贡献率保持在30%以上。中国经济保持平稳增长、稳中有进对世界经济是好事，对美国经济也是好事。

至于美方所谓“因为经济放缓，中国迫切希望与美国达成协议”，这完全是一种误导。达成经贸协议绝不是中方单方面的诉求，美方也有这个需求。美国社会各界人士和广大消费者强烈反对对华加征关税，强烈反对贸易战，这种声音就足以说明一切。

在这里，我要呼吁美方同中方共同努力、相向而行，在相互尊重、平等相待基础上，通过对话协商解决经贸摩擦，争取达成一份互利双赢的协议，这符合中美两国人民的共同利益，也是国际社会的普遍期待。

问：美国和俄罗斯的代表计划于本周三在日内瓦举行磋商，可能要探讨一项新的限制核武器的协议。美国副国务卿沙利文和俄罗斯外交部副部长里亚布科夫将分别率团出席磋商。对此我有两个问题。第一，中方如何看待此次美俄举行磋商？第二，中国外交部之前多次发表声明表示，中国不会参与“下一代”军控谈判。从理论上讲，有没有可能中方在某种条件下成为参与这类谈判的一员呢？

答：美俄作为世界上拥有最大核武库的国家，有义务按照国际社会的共识，包括联大决议等联合国文件的要求，切实履行核裁军的特殊和优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式来进一步大幅削减核武器，这有助于为最终实现全面彻底的核裁军创造条件。所以，美俄两国进行军控磋商，这应该是件好事。我们希望磋商能够对外发出一些积极的信息。

至于你关心中方是否会参与类似的谈判，我们以前曾多次表明过立场。目前，我们看不到中方参与美俄之间这种谈判的前提和基础。俄方也多次表示，包括在公开场合表示，完全理解中方在所谓中美俄三边军控谈判问题上的立场。

问：7月15日，欧盟外长会在布鲁塞尔举行会议，维护伊朗核问题全面协议是此次会议重要议题。欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在记者会上表示，全面协议行之有效，当前没有替代方案，欧方将继续致力于维护和执行协议，同时敦促伊朗恢复全面履约。中方对此有何评论？

答：昨天举行的欧盟外长会发出了维护和执行伊朗核问题全面协议的明确信号。昨天，我回答问题时也强调过，全面协议无可替代，完整有效执行协议是解决伊核问题、缓解紧张局势的唯一现实有效途径。伊朗履约问题应通过全面协议联委会机制来加以解决。同时，确保全面协议权利和义务的平衡，对维护协议至关重要。

作为当前紧张局势始作俑者，美方应正视国际社会绝大多数成员的关切，放弃对伊极限施压的错误做法，避免阻碍协议的执行，为伊核问题的政治外交解决创造条件。

问：昨天，马来西亚总理表示马方查扣了中国石油管道局工程公司的资金。你对此有何评论？

答：据我了解，有关项目是按照双方合同、有关法律和国际惯例开展的。我想强调的是，中马之间保持着长期友好合作关系，两国经贸领域合作也一直保持着积极发展势头。对于合作过程中出现的问题，双方应通过友好协商的方式来妥善解决。

问：据报道，针对朝鲜核试验和弹道导弹项目，欧盟延长了对朝鲜的制裁，制裁包括对27名个人和9个实体实施资产冻结和旅行禁令。欧盟在声明中称，受制裁的个人和实体均涉及该国核武器开发、弹道导弹和其他大规模杀伤性武器项目。你认为这些制裁将对当前朝鲜半岛局势产生怎样的影响？

答：我想大家应该都注意到了，一段时间以来，朝鲜半岛的局势有所缓和，半岛问题重现对话解决的光明前景。我们希望有关方面都能珍视这一重要机遇，共同努力维护和巩固当前半岛出现的积极势头，推动半岛无核化和政治解决进程不断向前，并取得积极进展。我们希望各方都能为此作出努力，而不是相反。

问：据报道，美国南方司令部司令法勒称，中国是委内瑞拉最大债权国，使委人民背负债务。请问中方对此有何评论？

答：最近一段时间以来，美方官员多次攻击中委、中拉合作，但种种论调都漏洞百出，根本经不起推敲。

众所周知，中委、中拉合作秉持相互尊重、平等互利、合作共赢理念，聚焦共同发展，实实在在造福了两国人民，促进了当地经济社会发展，受到委内瑞拉和拉美人民的普遍欢迎。美方对此横加指责，只能理解为是一种“酸葡萄心理”，是为自己推行“新门罗主义”造势。如果美方真心关注拉美发展，就应该拿出实招，多帮助拉美国家发展经济、改善民生。

中拉关系平等、互利、创新、开放、惠民，不具排他性，我们对同包括美方在内的各方在拉美开展合作持积极态度，也希望美方能同样大度大气。

问：据报道，孟加拉国总理访华期间表达了参与“一带一路”和孟中印缅走廊建设的意愿。你能否透露更多信息？

答：孟加拉国总理哈西娜7月3日至5日对中国进行了正式访问。此访是哈西娜总理连任后首次正式访华。访华期间，习近平主席、李克强总理和栗战书委员长分别同哈西娜总理会见、会谈。访问取得圆满成功，双方签署了多项双边合作文件，并发布了《中孟联合声明》。中方已经发布了详细的消息稿，你可以查阅。

关于你问的问题，我这里再简单回应一下。哈西娜总理在同习近平主席、李克强总理会见、会谈时都明确向中方表示，愿积极参与共建“一带一路”。两国领导人也一致同意，愿同印度、缅甸一道，加速推进孟中印缅经济走廊建设。

中孟双方均认为“一带一路”倡议为所有参与方提供了一种国际合作模式，也为地区互联互通和经济一体化带来新的机遇。中方愿将“一带一路”倡议同孟方发展战略更好对接，促进共同发展，推进各领域互利合作，更好实现优势互补、互利共赢。

中国和孟加拉国是传统友好邻邦。当前，中孟都处在各自发展的关键阶段。巩固好、发展好两国的战略合作伙伴关系，不仅符合两国和两国人民共同利益，也有利于亚洲繁荣稳定和世界开放合作。

问：关于马来西亚方面查扣中方资金的问题。请问中方是否事先得到马方通报？中方是否会采取应对措施？

答：我在刚才回答记者提问时已经说过了，你提到的这个项目是按照双方合同、有关法律和国际惯例开展的。

对于合作中出现的问题，双方应该通过友好协商的方式来妥善地加以解决。另外我还要强调，中马之间有着长期友好合作关系，两国经贸合作也一直保持着积极发展势头。我们有信心同马方一道，进一步深化两国在各个领域的合作，进一步造福两国人民。

问：周一晚上，欧洲理事会因为土耳其方面在塞浦路斯专属经济区开采资源引发冲突暂停了与土方的高层对话。土耳其外长表示这不会影响土方在东地中海继续相关作业。土方多次表示他们有权在该水域开展钻井活动，但塞浦路斯方面将其视为挑衅行为。中方是否担心当前局势可能会引发该地区更严重的冲突？

答：中方密切关注东地中海地区有关事态发展。中国与塞浦路斯和土耳其两国都保持着友好合作关系。我们呼吁有关各方保持克制，通过对话协商解决有关分歧，避免事态进一步升级。

问：巴西周一宣布不打算禁止华为参与本国5G网络建设。你是否认为这是华为公司的胜利？中方对此有何回应？

答：是否意味着胜利，你应该去问华为公司他们怎么想。

作为外交部发言人，我可以告诉你的是，我们一向支持包括华为在内的中国企业按照国际规则和商业规律对外开展经贸合作，在这过程中应遵守当地法律法规。同时，我们也呼吁有关国家能为中国公司在当地的经营和正常合作提供公平、公正、非歧视的环境。

对于巴西方面的有关表态，我想这是一个非常积极的信号。我们注意到一段时间以来，有越来越多的国家表示欢迎中国的科技企业来参与5G建设。我们相信国际社会绝大多数成员都能作出自己独立的判断。

问：你刚才回答了关于孟中印缅走廊的问题。我还想问，中方是否就此和另外两国，即印度和缅甸保持沟通？

答：你很关心孟中印缅经济走廊建设的情况。我可以告诉你的是，中方就经济走廊的建设一直与印度、孟加拉国，还有缅甸方面保持着沟通和协调。我们认为，加快推进经济走廊建设符合有关国家的利益，也符合整个次区域国家的共同利益。

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