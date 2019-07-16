印度对巴基斯坦开放领空表示欢迎

新华社新德里7月16日电（记者赵旭）因印巴边境冲突关闭领空近5个月之后，巴基斯坦民航部门16日凌晨宣布重新对印度民航开放领空。印度民航部对此表示欢迎，认为这一决定让印度民航企业如释重负。

印度民航部16日在一份声明中说，印度和巴基斯坦当天凌晨发布航行通告取消了禁飞限制，至此民航飞行器在两国飞行将不再受限，并可以使用此前关闭的所有航线。

据悉，巴基斯坦对印度民航关闭领空，导致印度民航企业运输成本上升。印度民航部消息说，领空关闭期间，印度航空、香料航空、靛蓝航空等印度民航企业损失近8000万美元。其中，国有的印度航空损失最为惨重。

今年2月，印巴在两国边境地区爆发冲突，印度甚至出动战机实施空袭。由于紧张局势升级，巴基斯坦民航部门2月宣布正式关闭其领空，印度也宣布关闭了北部地区的9座机场。

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