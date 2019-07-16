我国为加纳开展引航员培训交流  发挥“中国引航”行业优势

人民网上海7月16日电 （记者陈忠、沈文敏）为更好发挥“中国引航”行业优势和应有担当，今天上午，中国引航协会等5家单位在上海举行加纳共和国引航员及拖轮船长培训交流启动仪式，拉开了为加纳共和国塔克拉迪港3名引航员和2名拖轮船长开展约15天的业务交流的序幕，这是继去年3月之后的第二次培训交流活动。

加纳共和国作为西非第二大经济体，拥有地理优势、资源优势和战略优势，在中国“一带一路”倡议的带动下，该国的锰矿石出口量大幅增加，带来了巨大的经济效益，出口港塔克拉迪港码头的扩建工程也随即开始，第一期建造10万吨级泊位一个，第二期将建造20万吨级的泊位一个。本次委托培训交流活动的主办方宁夏天元物流集团有限公司，其母公司天元锰业集团投资参与了港口建设。第一批加纳共和国引航员和拖轮船长学成归国后，该国的船舶引领纪录便不断被刷新，特别是今年3月，经过“中国行”培训的引航员丹尼尔船长和威廉姆斯船长，更是一举刷新了塔科拉迪港到港船舶尺度、装货、吃水三项纪录。伴随着到港船舶大型化趋势的来临，让更多的加纳引航员及拖轮船长掌握大型船舶靠离泊的操纵技术显得尤为迫切，于是第二批加纳引航员和拖轮船长的来华“取经之行”应运而生。

改革开放40年以来，伴随着国民经济的高速发展，全国各港口的吞吐量、以及进出港口的船舶数量也逐年增长，特别是船舶大型化和专业化趋势在几大港口中日益显现，中国的引航行业、包括拖轮行业在大型船舶的引航操作、协助拖带等方面积累形成了较为丰富的经验体系。本次作为培训方的上海港引航站、舟山引航站都是国内在行业规模、技术力量、设施设备处于业内领先地位的引航机构，上海港复兴船务有限公司也是目前全国最大的港口船舶服务企业。面对第二批来华进行培训交流的加纳同行，中方人员将继续全力做好项目对接，主动分享技术经验，为加纳学员提供复杂狭窄水域的航行、调头和靠离泊的引航实操、计算机模拟操纵及拖轮协助配合等培训。考虑到该国计划建设大型集装箱港区，还将安排参观全球综合自动化程度最高、规模最大的单体全自动化码头——洋山四期自动化码头，感受“超级工程”的魅力与力量。

“把世界引进中国，把中国引向世界”是中国引航员的共同价值取向。在“一带一路”国际合作倡议精神的引领下，中国引航人将继续致力于不断探索与拓展国际间的引航技术、文化、管理等方面的交流渠道和合作空间，主动担当、发挥行业优势，为“一带一路”沿线港口码头的运营管理提供经过实践检验的技术与经验，向世界输出“中国智慧”、“中国方案”、“中国品牌”。此次加纳共和国的同行来到中国开展技术培训交流，不仅是增进中加两国引航机构联动，增强我国引航业对外交往能力，助力加纳航运技术发展，更是推动共建“一带一路”走深走实的切实举措，对促进中加两国民心相通，共谋区域经济发展，提高两国综合实力和人民生活水平等具有深远的意义。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)