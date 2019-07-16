德政府大力推动电池“德国造”

新华社柏林7月15日电（记者张毅荣）德国联邦教研部部长安雅·卡利切克15日说，德国将继续集合全国力量推动电池研究，并加速相关成果转化。

卡利切克当天在德南方城市乌尔姆参观当地电池研究机构时作出上述表态。乌尔姆是德国最重要的电池研究基地之一。

德国政府正大力推动电池“德国造”。教研部近日发布新闻公报说，电池技术是未来的关键技术，德国要加强该领域研究，以确保能为全球市场提供德国制造的高性能电池。

公报说，无论是发展电动汽车，还是加快能源转型，都离不开能源储存技术。德国政府决定塑造一个强大的电池产业，尽可能将包括材料生产、设备制造、电池加工与回收等在内的整条产业链留在德国。

对此，政府将通过资助计划全面推动电池研究与产业化应用。教研部今年年初宣布，将在未来4年内为“电池研究工厂”项目追加投资5亿欧元。

卡利切克表示，德国需要全国一同努力，以在电池这个对未来很重要的技术领域跻身世界前列。

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