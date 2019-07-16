美国财长对脸书拟发加密货币深表担忧

新华社华盛顿7月15日电（记者邓仙来）美国财政部长姆努钦15日在白宫召开记者会说，财政部对社交媒体脸书公司计划发行加密货币Libra深表担忧，因为加密货币可能被洗钱者和恐怖主义活动资助者利用。
姆努钦表示，比特币等加密货币被用于支持网络犯罪、逃税、敲诈勒索、开发勒索软件、贩毒、贩卖人口等违法行为，这“确实是一个国家安全问题”。
姆努钦说，加密货币交易商和美国任何一家银行一样，都要接受政府的合规检查。他说，美财政部将以最高标准监管比特币和Libra等加密货币，国际社会也应制定相关法规对加密货币进行监管。
脸书Libra项目负责人戴维·马库斯将于16日在美国国会参议院银行委员会就Libra相关问题作证。马库斯在预先提交的书面证词中表示，只有在完全解决监管部门关切并获得适当许可之后，脸书才会推出Libra。
脸书公司上月宣布将发行加密货币Libra，引起广泛关注。美国总统特朗普近日表示，脸书和其他公司要想成为银行，必须接受针对银行业的监管。美联储主席鲍威尔也表示，Libra已经引发关于隐私、洗钱等值得担忧的问题，在这些问题解决之前该项目不应推进。
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