 第五届“郑和论坛”在印尼泗水举行

人民网印尼泗水7月15日电（记者徐伟）第五届“郑和论坛”15日在印度尼西亚东爪哇省首府泗水苏南·安佩尔国立伊斯兰大学举行。与会专家学者以学术会议交流形式聚焦中国—印尼合作与发展等议题。

本届论坛主题为“印尼和中国：分享宗教、文化和社会的价值观”，来自印尼、中国、马来西亚、美国等国近百位专家学者围绕“中国—印尼的历史与文化联系”“东南亚和印度洋的郑和遗迹”“中国与印尼伊斯兰文化的特点”等议题展开交流，与会专家还就“一带一路”背景下印尼—中国合作进行研讨。

中国驻泗水总领事顾景奇在致论坛贺信中说，600多年前，中国著名航海家郑和及其率领的船队为发展中国与印尼及其他东南亚国家的友好关系作出了重大贡献。“郑和”已成为中印尼两国人民友好的精神象征，希望论坛与会人士各抒己见，为发展中印尼友好关系建言献策。

苏南·安佩尔国立伊斯兰大学校长马斯达尔表示，希望“郑和论坛”能够为推动地区各国民间和文化交流创造一个良好的平台。他说：“印尼与中国经贸联系密切，中国产品业已融入印尼人民生活的方方面面，我们乐于享受中国产品带来的便利性，并应进一步加强两国关系，推动两国在多领域的合作。”

在当晚举行的论坛开幕式上，东爪哇省省长科菲法以及上千名当地各界人士出席仪式。科菲法对本届论坛的举行表示欢迎和支持，并建议让广大民众参与到论坛之中，以便本地民众更好地了解印尼人民和中国人民之间的友好感情。

“郑和论坛”已连续举办5届，前4届论坛分别在马来西亚、阿联酋、哈萨克斯坦和巴基斯坦举行。本届论坛为期3天，由郑和国际和平基金会、印尼郑和基金会、印尼伊斯兰教士联合会和印尼穆罕默迪亚等共同主办。

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