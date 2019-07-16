供电公司说纽约大面积停电系继电保护系统失灵所致

新华社纽约7月15日电（记者长远）负责纽约市供电服务的纽约爱迪生联合公司15日表示，13日晚纽约市大面积停电是由变电站继电保护系统失灵导致的。
纽约爱迪生联合公司发表声明说，初步调查显示，曼哈顿西65街一个变电站内的继电保护系统及其备用系统未能正常运转，没有隔离邻近街区发生的电缆故障。故障最终在西49街的输电站被隔离，导致曼哈顿中城和上西区大面积停电。
该公司说，电缆故障是事故的导火索，而大面积停电是由于继电保护系统失灵。公司会进一步调查事故细节并及时公开。
13日的纽约大停电从当地时间下午6时47分左右开始，影响约7.2万用户，导致“不夜城”纽约的核心地带陷入一片黑暗，大量商铺停业，数条地铁线路中断，部分交通信号灯失灵。约5小时后供电全部恢复。这是纽约市自1977年以来第一次遭遇大面积停电。
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