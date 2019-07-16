“水墨情怀—中国国家画院水墨艺术展”在波黑揭幕

新华社萨拉热窝7月15日电（记者张修智）“水墨情怀—中国国家画院水墨艺术展”15日晚在波黑国家艺术馆揭幕，60幅山水花鸟及人物画作品吸引了萨拉热窝各界人士前来观看。

中国驻波黑使馆临时代办、政务参赞周彦在开幕式致辞中说，近年来，中波关系呈快速发展势头，各领域务实合作全面展开。为促进中波两国人民之间的相互了解，中国驻波黑使馆将举办一系列文化活动，本次画展即是系列活动的开场。

中国国家画院副院长张江舟在致辞时说，水墨画是中华文化的重要载体。透过本次参展作品，观众可以看到古老的中国水墨艺术依然有着鲜活的当代品质，依然可以从中体悟中华文化的独有品格和深刻的精神内涵。

波黑外交部长顾问戈兰·贝门仔细欣赏了每件作品。他表示，中国水墨画的表现力非常丰富、多元，通过画家们的眼睛去了解中国当代生活，很有意义。

据悉，本次展览将持续到30日。

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