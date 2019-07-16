菲律宾骨痛热症病例激增 上半年450人感染死亡

人民网讯 据联合早报网报道，菲律宾2019年骨痛热症病例激增，上半年至少有450人因感染骨痛热症死亡。

菲律宾卫生部15日称，今年1月1日至6月29日，菲全国有超过106000人确认感染骨痛热症，这一数字比去年同期增长了85%。今年已有至少450人因感染骨痛热症死亡。

菲律宾卫生部部长杜凯表示，骨痛热症疫情目前主要集中在菲律宾中部和南部多个地区，尚未出现蔓延至全国的迹象。但鉴于骨痛热症病例快速增长，菲政府已在该国中部和南部数个地区发布了骨痛热症疫情警报，希望公众提高警惕，注意防范骨痛热症疫情。（老任）

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