新版50英镑钞票出炉 头像为二战破解密码英雄

人民网讯 据英国媒体报道，英格兰银行（BOE）15日宣布，第二次世界大战破解密码的人工智慧之父图灵（Alan Turing）获选为英国新版50英镑钞票背面的头像。
英格兰银行总裁卡尼（Mark Carney）说：“图灵是一位杰出数学家，他的成就对我们现今生活影响至深。”卡尼在英国西北部曼彻斯特的科学与工业博物馆（Science and Industry Museum）公布新版50英镑钞票时，做出这番发言。卡尼进一步表示，“图灵身为电脑科学和人工智慧之父，也是战争英雄，他的贡献和创新无人能出其右。许多人正站在图灵这位巨人的肩膀上。”英格兰银行指出，图灵在早期电脑发展上扮演关键性角色。
新版钞票采用图灵于1951年拍摄的照片，将于2021年底前开始流通。（老任）
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