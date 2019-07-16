联合国报告说2018年全球8.2亿人挨饿

新华社联合国7月15日电（记者徐晓蕾）联合国15日在纽约总部发布的《世界粮食安全和营养状况》报告显示，近年来全球挨饿人数逐年增多，截至2018年全球面临食物不足困境的人数达8.216亿。
当天发布的2019年年度报告说，全球挨饿人数占总人口的比重在过去几十年持续下降，2015年以来基本保持在略低于11%的水平。但从绝对人数来看，2018年全球挨饿人数达8.216亿，这一数字在2017年、2016年和2015年分别为8.117亿、7.965亿和7.854亿。
报告还关注了全球日益严重的肥胖问题。报告说，肥胖每年导致约400万人死亡，并且每个年龄段人群都面临肥胖问题。其中，学龄段人群成为肥胖高发群体，原因主要是水果和蔬菜摄入量不够、吃快餐喝碳酸饮料，并缺乏体育锻炼。
《世界粮食安全和营养状况》报告由联合国粮食及农业组织、联合国儿童基金会、世界卫生组织、国际农业发展基金和世界粮食计划署联合发布。
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