“斯拉夫巴扎”国际艺术节闭幕 中国杂技团和歌手参加

新华社白俄罗斯维捷布斯克7月16日电（记者魏忠杰 李佳）第28届“斯拉夫巴扎”国际艺术节16日凌晨在白俄罗斯北部城市维捷布斯克落下帷幕。本届艺术节吸引了42个国家的代表参加。来自中国的杂技团及歌手参加了艺术节。

国际流行歌曲大赛和国际儿童音乐大赛是本届艺术节的重头戏。国际流行歌曲大赛已连续举办了28届，参赛选手来自白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、中国和哈萨克斯坦等国，其中中国歌手是首次参加这一赛事。经过两轮角逐，哈萨克斯坦选手马金获得大赛大奖，中国年轻歌手李思颖获得第16名。国际儿童音乐大赛今年是第17届，吸引了21个国家的选手参加。最终，12岁的白俄罗斯女孩加列茨卡娅夺得冠军。

此外，在艺术节期间，市内还举办了流行音乐、摇滚乐和爵士乐等各类音乐会，以及戏剧、芭蕾和木偶剧等文艺演出，展现了不同形式的艺术。

陕西省杂技艺术团受邀表演了名为《丝路彩虹》的杂技剧。该剧以杂技为载体，讲述古丝绸之路沿线独特的风土人情和文化传统。演员的精彩表演受到当地民众的热烈欢迎。

“斯拉夫巴扎”国际艺术节始于1992年，每年7月中旬在维捷布斯克举行，目前已成为独联体地区和东欧国家影响最大的国际艺术节之一。本届艺术节是11日晚开幕的。

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