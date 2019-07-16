马朝旭任外交部副部长(图/简历)

中国共产党新闻网北京7月16日电 (任佳晖)近日，外交部网站“主要官员”栏目更新，显示马朝旭已任外交部副部长。据公开简历，他此前担任常驻联合国代表、特命全权大使。
马朝旭简历
马朝旭，男，1963年9月生，黑龙江哈尔滨人，政治经济学博士。
1987 － 1990 中华人民共和国外交部国际司随员
1990 － 1993 常驻联合国代表团随员、三秘
1993 － 1996 外交部国际司三秘、副处长
1996 － 1999 国务院外事办公室副处长、处长、参赞
1999 － 2001 中央外事工作领导小组办公室副局长
2001 － 2002 驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆参赞
2002 － 2004 驻比利时王国大使馆兼驻欧共体使团公使衔参赞
2004 － 2009 外交部政策研究司副司长、司长
2009 － 2011 外交部新闻司司长
2011 － 2013 外交部部长助理
2013 － 2016 驻澳大利亚联邦特命全权大使
2016 － 2018 常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表、特命全权大使
2018 － 2019 常驻联合国代表、特命全权大使
2019 － 外交部副部长
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