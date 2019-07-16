印尼巴厘岛西南部海域发生6.0级地震

新华社雅加达7月16日电（郑世波）印度尼西亚巴厘岛西南部海域16日发生6.0级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间7时18分（北京时间8时18分），震中位于巴厘岛西南部83公里处海域，震源深度68公里。

印尼气象、气候和地球物理局记录到距震中较近县市和岛屿有轻微震感，提醒巴厘岛和附近地区居民注意安全，远离墙体破裂的房屋和建筑物，防止余震造成二次伤害。该局未就本次地震发布海啸预警。

美国地质调查局地震信息网测得本次地震为5.7级，震源深度91.6公里。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。本月14日，印尼北马鲁古省南哈马黑拉县发生7.2级地震，造成至少2人死亡，2000多人紧急撤离。

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