马克龙呼吁加快塞尔维亚加入欧盟进程

新华社贝尔格莱德7月16日电（记者石中玉）正在塞尔维亚访问的法国总统马克龙15日说，欧盟目前运转状况不佳，需要通过改革做好准备迎接新成员国。

马克龙当天在塞尔维亚首都贝尔格莱德与塞总统武契奇会晤。马克龙在会晤后的新闻发布会上说，塞尔维亚为加入欧盟做出不少改变，但欧盟目前没有为吸纳新成员国做好准备。欧盟运转状况不佳，需要通过改革提高决策效率，与塞尔维亚入盟进程相匹配。

马克龙还呼吁通过加强法国和塞尔维亚在经济、教育和文化等方面合作，为双边关系注入新活力，“提高法国在塞尔维亚经济领域的参与度”。

武契奇说，塞尔维亚和法国2018年贸易额超过10亿欧元，随着法国企业承建的塞尔维亚首条地铁项目不断推进，两国间经济合作将进一步加速发展。

塞尔维亚2009年12月提出加入欧盟申请。2013年6月，欧盟正式批准开启塞尔维亚入盟谈判。

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