“艺术中国汇·新青年”展览在摩洛哥开幕

新华社拉巴特7月15日电（记者陈斌杰）“艺术中国汇·新青年”画展15日在摩洛哥首都拉巴特开幕，展期一个月，共展出中国当代青年艺术家创作的30余幅画作。

展览策展人、中央美院教师陈旷地表示，青年艺术家敏锐地感知中国社会正在经历的快速变化，并以艺术的形式展示出来，希望本次展览能让摩洛哥民众更好地了解中国。

展览学术顾问、中央美院艺术管理与教育学院院长余丁表示，此次展览是在“新青年当代艺术国际推广计划”下推出的，该计划旨在呈现中国当代优秀青年艺术家的艺术思考和创作面貌。这是“新青年”推广计划首次到摩洛哥举办展览，希望借此机会增加两国青年艺术家之间的交流与对话。

包括摩洛哥文化新闻部艺术司司长穆罕默德·本雅各布在内的百余名来宾参加了展览开幕式。本雅各布说，本次展出的画作风格多样，体现了中国文化的多样性。希望今后此类展览能够在摩洛哥其他城市举办，进一步推动两国文化艺术交流。

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(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)