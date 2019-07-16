担忧海湾航道遭掐断 科威特着手准备应急预案

随着美国、英国等西方国家与伊朗关系恶化，海湾原油出口国科威特担忧海湾航道遭掐断，着手准备应急预案。

科威特通讯社13日援引科威特港务局局长谢赫·优素福·阿卜杜拉·纳赛尔·萨巴赫的话报道，科威特已经制订一份多部门联合应急预案，后续需要各部门联合训练、交流经验，为今后可能遭遇的海湾航道阻断等情形做好防范。

科威特是石油输出国组织（欧佩克）的主要成员。根据应急预案，科威特海军与港务局将合作确保科威特港口安全、原油出口畅通。

科威特正密切关注海湾局势以及霍尔木兹海峡通行情况。按照萨巴赫的说法，就安全局势而言，海湾地区正处于“要紧时期”。

本月9日，科威特邻国伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒－迈赫迪说，伊拉克原油出口严重依赖霍尔木兹海峡航运，正加紧研究原油出口渠道的替代方案，以防这条关键航道遭掐断。

扼守海湾的霍尔木兹海峡号称全球能源大动脉，关联全球大约三分之一的海运原油贸易。海湾产油国严重依赖霍尔木兹海峡出口原油，包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、伊拉克、科威特和卡塔尔。

伊朗多次在海湾军演并发出警告，若国家安全受威胁，将封锁霍尔木兹海峡。伊朗上一次封锁霍尔木兹海峡是在上世纪80年代与伊拉克的两伊战争期间。

美国去年5月宣布退出伊朗核问题全面协议并分批恢复对伊朗制裁，今年5月开始全面封堵伊朗原油出口，获称“极限施压”。

美国近来向中东派出航空母舰打击群、战略轰炸机特遣队、两栖舰艇群和“爱国者”防空导弹系统，一个月内先后两次宣布向中东增兵。多艘油轮5月至6月相继在霍尔木兹海峡附近遇袭，美国指认伊朗是黑手，伊朗反斥美国做局陷害。伊朗6月击落一架美国无人驾驶飞机，美国在最后一刻取消报复性军事打击。

英国海外领地直布罗陀当局本月4日在英国海军协助下扣押装载伊朗原油的“格蕾丝一号”油轮，招致伊朗不满。英国外交大臣杰里米·亨特13日释放信号，英方愿意有条件释放这艘油轮。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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