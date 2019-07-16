如若胜选 约翰逊想“脱欧”前与美谈贸易协议

英国媒体15日披露，竞逐英国执政党保守党党首暨下任首相的热门候选人鲍里斯·约翰逊如果胜选，打算赶在英国“脱欧”最后期限以前赶赴美国，谈判英美贸易协议。

英美“特殊关系”因英国驻美大使金·达罗克“差评”美国总统唐纳德·特朗普政府的密件泄露而受损。英媒推断，约翰逊着急赴美，旨在“重启”英国与特朗普政府的关系。

【着急访美】

约翰逊一名盟友15日向英国《泰晤士报》披露，这名前外交大臣如果赢得相位之争，准备尽快飞往美国，赶在10月31日“脱欧”最后期限以前与美方敲定一份不完全贸易协议。

英国新首相定于本月24日就任。这名不愿公开姓名的盟友说，如果顺利当选，约翰逊打算两个月内赴美会晤特朗普，一个可能日期是9月17日开幕的联合国大会期间；也有人预测，访美时间可能更早。

依据约翰逊团队制订的方案，他打算赶在10月31日以前与美方就商品贸易的“一个领域”达成一致，且与特朗普为“脱欧”后英美贸易协议确立框架。

约翰逊的盟友把英美贸易协议视作“关键”，预期英国如果与美国达成协议，继而可以与其他国家达成同类协议。

另外，约翰逊打算在胜选后数天内会晤法国总统埃马纽埃尔·马克龙和德国总理安格拉·默克尔，“届时会讨论先去巴黎还是柏林”。

就这名盟友的说法，约翰逊一名发言人说：“除了赢得选举和（政府）过渡，没有制定其他方案。”

约翰逊多次誓言带领英国如期“脱欧”，称愿为此“决一死战”。但不少人批评他罔顾“无协议脱欧”可能重创英国经济的风险。

达罗克“差评”特朗普政府的密件7日首次由媒体曝光，招致特朗普“炮轰”，迫使达罗克3天后宣布辞职。英国国内不少人指认与白宫关系良好的约翰逊对达罗克请辞推波助澜，遭约翰逊否认。

《泰晤士报》报道，约翰逊急于赴美谈判贸易协议，显现他想与特朗普政府“重启”关系。

【风波难息】

“差评”风波上周末持续在英国国内发酵。伦敦警察局12日正式对密件泄露作刑事调查，但一天后，更多密件遭英媒曝光。

英国《星期日泰晤士报》14日把泄密矛头指向强硬“脱欧”派代表奈杰尔·法拉奇创建的英国脱离欧盟党，说率先曝光密件的记者伊莎贝尔·奥克肖特正与脱欧党党主席、欧洲议会议员理查德·泰斯相恋。朋友证实，两人去年确立恋爱关系。

报道说，达罗克的盟友可能会依据这段恋情，指认达罗克遭人“出卖”，目的是给“一名支持‘脱欧’的商人”让位。

泰斯现任一家资产管理集团的首席执行官。

报道提及，首批密件曝光后，法拉奇和泰斯主张达罗克应“下课”。一名英国外交官说，“感觉”这一事件遍布脱欧党及法拉奇一派的“指纹”。

上述指认遭当事人否认。泰斯否认关联密件外泄和有意接替达罗克出任驻美大使，但没有否认奥克肖特曝光首批密件前与她在“私密谈话”中讨论密件内容，说他“与外交部同时获悉”密件外泄。

奥克肖特同样坚决否认泰斯与密件外泄有关联，同时拒绝公开消息源。

一名政界人士告诉《星期日泰晤士报》，英国政府怀疑，泄密者可能出于“经济或意识形态原因”，“打算终结支持‘脱欧’力度不够官员的政治生涯”。

多名英国安全部门人员披露，调查人员锁定一名嫌疑人，怀疑一名能接触外交部历史档案的公务员窃取了密件。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)