特朗普嘲讽民主党女议员，“排外言论”在美遭声讨

两周前，几位民主党女议员(均为有色人种)谴责美国边境拘留设施条件恶劣。7月14日，特朗普发推特指责这些民主党女议员，暗示她们不是天生的美国公民，应该离开美国，回到自己破败的家乡。特朗普此言一出，便遭到很多政界人士和舆论的声讨。

特朗普在推特中写道：“看到这些‘进步’的民主党女议员真有趣，她们最初来自那些完全破碎的国家，这些国家是世界上最糟糕、最腐败和无能的国家……”“美国是这个地球上最伟大、最强大的国家。现在，她们却大声地、充满敌意地告诉美国人民，政府该如何运作。为什么她们不回去帮助她们完全破碎和犯罪猖獗的祖国。然后再回来告诉我们，她们是如何做的。那些地方非常需要她们的帮助，她们不能快速离开。我相信佩洛西很乐意快速制定免费的旅行安排!”

佩洛西立即站出来为遭到特朗普攻击的女性议员辩护，并谴责特朗普的言论。佩洛西称，当特朗普告诉四位美国众议院女议员回到她们国家的时候，他其实是再次确认了他的“让美国再次伟大”的意图一直是让美国再次白起来。“我们的多样性是我们的力量，我们的团结是我们的力量。”佩洛西要求特朗普与国会合作，制定“人道的移民政策”，并停止对移民的搜捕。

女议员科特兹称：“总统先生，我来自的国家和我们宣誓的国家，都是美国。你愤怒，是因为你无法想象一个能够包容我们的美国。你依靠一个惊恐的美国，去实现你的掠夺。”另一位当事人普雷斯莉则贴上特朗普发布推文的截图，并称：“这是种族主义的样子……我们哪儿都不去。除了回华盛顿，为那些被你边缘化和中伤的家庭而战。”

14日，多位2020年总统大选民主党参选人对特朗普的言论进行指责，其中一些人利用特朗普的攻击性推文宣传自己的竞选主张。

民主党总统候选人的领跑者、前副总统拜登在推特上说：“美国的力量一直根植于我们的多样性。但特朗普持续发表仇恨言论，播下分裂的种子，为了自己的政治利益煽动种族主义情绪。让我们明确一点，种族主义和仇外心理在美国没有立足之地。”印第安纳州南本德市市长皮特·布蒂吉格表示，因为一些人质疑当权者，当权者就怀疑这些人的归属地，这一现象在这个国家已经存在很久了。

据美国有线电视新闻网(CNN)15日报道，特朗普在上周日的长篇大论中没有指明攻击对象。但上周早些时候，特朗普曾提到29岁的众议员科特兹。美联社评论称，特朗普的言论几乎可以肯定指向科特兹和她的盟友“小团体”。

《纽约时报》15日评论称，特朗普的推文证明自己是个愤怒的种族主义者。CNN分析称，特朗普最新公开的种族主义言论，一点都不令人惊讶。民主党总统参选人、纽约市市长白思豪接受CNN采访时表示，美国有这样的传统，告诉人们从哪儿来就回哪儿去。“但是你不希望从总统那里听到这些话”。（胡泽曦 姚远）

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