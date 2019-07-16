开普敦郊区暴力案件激增　南非总统急派军队

南非立法首都开普敦郊区近来暴力案件激增，多数与黑帮犯罪有关，当地官员自述“犹如身在战区”。

南非总统西里尔·拉马福萨已经派遣军队进驻开普敦郊区，以打击“新一轮暴力浪潮”。

【出动军队】

开普敦东郊、北郊和南郊三片区域合称为“开普弗拉茨”地区。2018年，这一地区超过900人死于黑帮暴力事件，治安状况令人担忧。本月以来，当地频繁发生凶杀案，例如24小时内便有14人遭杀害，一时间人心惶惶。

本月5日，6名年轻女子在位于开普弗拉茨的家中遭不明身份武装人员枪杀，死者年龄在18岁至26岁之间。6日，当地6名男子分别在两起枪击事件中中弹，其中年龄在18岁至39岁之间的5人身亡，1人侥幸逃生。

南非警察部长贝基·塞莱说，本月已有至少6名警察遭枪击受伤。

英国《每日电讯报》12日援引塞莱的话报道，南非总统拉马福萨已经命令军队进驻开普弗拉茨，以支援当地警察打击暴力犯罪，维护社会治安。预期这批军队将驻扎3个月。

塞莱说：“我们将挨家挨户上门，搜缴全部非法枪支，抓捕全部犯罪分子。”他没有披露这次派遣多少军人。按英国媒体的说法，本次调派的军人规模“数以百计”。

【“犹如战区”】

多年来，南非一些区域的暴力犯罪数量居高不下，凶杀、持枪抢劫运钞车、入室抢劫等事件多发。南非警方2018年9月发布的犯罪数据显示，2017年4月至2018年3月，南非超过2万人死于谋杀，平均每天57人丧生，比上一年同期增加6.9%。

按照警察部长塞莱的说法：“南非没有战乱，但高犯罪率使民众犹如生活在‘战区’。”另一些官员同样用“战区”一词描述开普敦治安恶化。

反对党民主联盟对总统派遣军队进驻开普敦表示赞成。开普敦民主联盟籍市政官员让-皮埃尔·史密斯说，“我们确实已经进入一种紧急状态，这座城市的稳定和名声受到威胁”，市民渴望安全，因而赞成军队帮助警察维持治安。

南非是世界上唯一一个“一国三都”的国家，除立法首都开普敦，还有行政首都比勒陀利亚、司法首都布隆方丹。三个首都相距遥远，特别是开普敦与比勒陀利亚相距大约1300公里。

不仅开普敦暴力犯罪频发，比勒陀利亚也时常发生抢劫袭击。

2018年5月，比勒陀利亚市长索利·姆西曼加在一家餐馆外遭遇劫车。他事后告诉媒体，当时保镖不在身边，“我吃完晚餐从餐馆走出，两名男子向我走来。正当我要坐进车里时，一名男子掏出一把枪对着我”。两名劫匪抢走姆西曼加的“奔驰”轿车，驾车扬长而去。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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