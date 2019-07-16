因技术故障 印度首次月球“软着陆”发射遇挫

印度第一艘“软着陆”登月飞船14日在发射升空倒计时阶段中止，原因是火箭出现技术故障。

印度空间研究组织当天在印度东部安德拉邦斯里赫里戈达岛发射场发射“月船2”号月球探测器，定于当地时间2时51分升空，但在点火前56分24秒中止发射。

印度空间研究组织说，运载火箭出现“技术故障”；为确保万无一失，当天发射取消，后续将发布新的发射时间。

《印度斯坦时报》报道，7月有4个发射窗口，分别是15、16、29和30日；不过，再次发射时间可能不会定在7月。一名不愿公开姓名的官员说，需要抽出火箭的液体燃料，检查问题所在。

7月过后，下一次窗口期在9月。

印度2008年首次发射月球探测器“月船1”号，作绕月飞行的同时释放一个探测器，在月球南极附近“硬着陆”。美国研究人员分析“月船1”号采集的数据，认定月球南极存在水冰。

“月船2”号原定2018年3月发射，由于修改设计等原因4次推迟发射时间。

这次发射任务包括绕月观测和在月球南极着陆，收集水冰、岩石和土壤数据。探测器由月球轨道飞行器、着陆器和月球车组成，原定9月6日在月球南极两个陨石坑之间着陆。

一旦着陆成功，印度将成为继美国、俄罗斯、中国之后第四个实现在月球“软着陆”的国家。

月球轨道飞行器质量将近2400千克，按照设计将在轨运行一年；着陆器质量将近1500千克，以印度“航天计划之父”维克拉姆·萨拉巴伊命名，能直接与地面控制中心以及轨道器和月球车通信，设计运行寿命1个月球日；月球车名为“智慧”，质量27千克，有3对轮子，依赖太阳能供电，最大行驶路程500米，只能与着陆器通信。

发射“月船2”号的火箭GSLV MK-III型是印度运载能力最大火箭，有三级和两个助推器，能把4吨载荷送入地球同步转移轨道。

印度政府在发射“月船1”号同年批准“月船2”号计划。《印度斯坦时报》报道，着陆器起初由俄罗斯航天局为印方研制，但没有按时完工并最终退出，印方随后依靠自身力量推进整个发射计划。按照印方的说法，“月船2”号计划耗资大约1.4亿美元。

除月球探测，印度计划2022年以前实现载人航天发射，且打算把探测器送上火星。2014年，印度航天器成功进入火星轨道。

本月20日是美国宇航员实现人类首次登陆月球50周年日。美方计划2024年以前“重返月球”，2033年把宇航员送上火星。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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