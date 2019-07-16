海湾局势持续紧张　伊拉克提议召开地区会议

随着美国与伊朗关系持续紧绷，伊拉克提议召开一次地区会议，以缓解紧张气氛。

伊拉克先前表示愿意为美国与伊朗充当调停人。作为海湾原油出口国，伊拉克密切关注霍尔木兹海峡通行状况，担忧一旦地区局势急转直下，这条关键航道可能遭掐断。

【呼吁地区会议】

路透社报道，美国与伊朗关系紧张让伊拉克处于一个“不舒服”的位置，直接面临安全威胁。

伊拉克随即抛出提议：举行一次地区会议，以期缓和紧张气氛。按照设想，伊朗将派代表参会，美国视为盟友的沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国等海湾逊尼派君主国同样派人参会。

欧洲联盟委员会副主席兼外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼14日访问伊拉克期间说，欧盟支持这一提议。

莫盖里尼当天在伊拉克首都巴格达与伊拉克外交部长穆罕默德·阿里·哈基姆一同出席记者会时说，欧盟欣赏伊拉克谋求“与所有邻国保持友好关系”的做法，将以“所有可能有用的方式”支持召开地区会议。

“首先需要避免局势升级，避免误判，以免导致非常严重的后果，”莫盖里尼说，“欧盟的经验是即使在最困难的时候，坐下来谈总好过探寻未知方式，那样对每个人都危险。”

【愿意联手调停】

一些分析师认为，美国与伊朗如果爆发军事冲突，势必会波及伊拉克。

一方面，伊拉克依赖美国安全援助，5000多名美军士兵驻扎在伊拉克境内；另一方面，伊拉克需要从伊朗进口能源和重要物资，伊拉克什叶派民兵武装多数获得伊朗支持并且其中一些民兵武装公开反对美国在伊拉克的存在。

伊拉克外长哈基姆14日在记者会上说：“这一地区没有为新的战争做好准备。我们还在打击恐怖主义，这是一场尚未结束的战争。”按照他的说法，美方“单方面取消核协议”以致引发危机，而这场危机原本可以以谈判方式避免。

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊朗制裁。欧盟反对美国退出伊核协议，仍在试图挽救协议。

哈基姆认为，“伊拉克不应该成为美国与伊朗冲突的战场”，愿意与科威特、阿曼等地区国家一同帮助化解这场危机。

伊拉克国民议会议长穆罕默德·哈布希5月告诉伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫，“如获邀请”，伊拉克愿意为伊朗与美国充当调停人。

科威特埃米尔（国家元首）谢赫萨巴赫·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫6月访问伊拉克，商讨地区局势。阿曼先前提出要在美国与伊朗之间斡旋。（王雪梅）（新华社专特稿）

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