多国联军说击落两架胡塞武装无人机

新华社利雅得7月15日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯领导的多国联军15日说，多国联军当晚击落也门胡塞武装袭击沙特西南部地区的两架无人机。

多国联军发言人图尔基通过沙特通讯社发表声明说，这两架无人机的袭击目标都是沙特西南部阿西尔省海米斯穆谢特市的平民和民用场所。被击落的无人机碎片掉落在一片住宅区，造成一栋住宅楼和几辆汽车轻微受损，但没有造成人员伤亡。

图尔基说，多国联军将继续严格按照国际人道主义法对胡塞武装的“恐怖主义”活动予以打击。

也门胡塞武装部队发言人叶海亚·萨里阿15日通过胡塞武装控制的马西拉电视台说，该武装当天使用“数架满载炸药”的无人机对沙特阿西尔省海米斯穆谢特市的哈立德国王空军基地发动了攻击。无人机击中了基地内的武器库和其他军事设施。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。（参与记者：聂云鹏）

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