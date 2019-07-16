美政府开始小规模“清退”非法移民 遭遇反对

美国政府14日启动非法移民小规模“清退”行动，打算抓捕并驱逐出境最近入境美国的一些非法移民，涉及大约2000个非法移民家庭。

【“清退”遭反对】

入境和海关执法局代理局长马特·阿尔本斯当天告诉福克斯新闻电台记者，“清退”行动针对特定人群，主要是缺席移民法院审理和收到移民法院离境令的非法移民家庭。

阿尔本斯说：“我们仅仅是在执行那些法官的命令。”

美国总统唐纳德·特朗普6月17日宣布，将“清退”数以百万计非法移民。多家媒体随后报道，入境和海关执法局准备自6月23日起，在休斯敦、芝加哥、迈阿密和洛杉矶等10座城市搜捕非法移民，持续数日；执法人员将把非法移民临时羁押在旅馆，随后驱逐出境。

“清退”计划遭遇不少反对，多座城市的市政府说不会配合行动。特朗普6月22日宣布暂缓“清退”，让国会议员用这段时间制订化解移民危机的方案。

示威者本月14日在旧金山等多座城市聚集，认为“清退”将加剧非法移民“骨肉分离”状况。洛杉矶市10多座教堂同一天说，将向非法移民家庭提供“避护所”。

纽约市市长、民主党人比尔·徳布拉西奥14日告诉媒体记者，“清退”是共和党籍总统特朗普发起的“政治行动”，着眼于后者总统连任竞选。徳布拉西奥是2020年总统选举民主党竞选人之一。

美国皮尤研究中心数据显示，大约1050万非法移民现在居留美国。

【雷声大雨点小？】

徳布拉西奥说，入境和海关执法局人员13日三次搜查，没有抓捕任何非法移民；14日没有投入搜捕。

丹佛市一个移民团体说，执法人员14日抓捕3人。这一说法没有得到入境和海关执法局证实。

路透社报道，入境和海关执法局一名女发言人14日拒绝回答有关“清退”行动的问题，理由是保护执法人员安全。

多家媒体报道，多种迹象显示，“清退”行动“雷声大、雨点小”，执法人员实际投入规模较小，并非像特朗普所说是“重大行动”。

只是，“清退”对非法移民构成心理压力。南方贫困问题法律中心律师玛丽·鲍尔说，在亚特兰大等南方大城市，没有发生获得确认的抓捕行动，但“全国非法移民及其社区……生活在恐惧中”，“不清楚执法行动到底会不会启动”。

迈阿密市一个移民团体说，一些非法移民囤积食物、关灯并躲在家里，一些人不敢出门工作。

多个移民团体说，一些非法移民并非有意缺席移民法院审理，而是没有收到法院审理时间提醒，因而错过审理。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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