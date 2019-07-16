文在寅向日本发出第三次警告 敦促日方立刻撤销制裁

韩联社7月15日报道称，韩国总统文在寅当天在总统府青瓦台主持召开幕僚会议时表示，日本限制对韩出口最终将给日本经济带来更大损失，并敦促日本立刻撤销单方面制裁，重返外交谈判桌。

这是文在寅第三次公开向日本释放强硬信息。文在寅称，日本针对韩国的半导体产业实施限制措施，此举无异于阻挡韩国经济发展的脚步。政府将借此摆脱对日本的依赖，力促半导体材料进口来源多元化和国产化。

文在寅表示，韩日两国自邦交正常化以来在经济方面实现共同发展。尤其是两国在国际制造业分工秩序下保持密切的合作关系。然而，日本的出口限制措施破坏两国经济合作基础，韩国政府不得不严正应对。文在寅重申，两国应区别对待历史问题，并面向未来发展两国关系。“日本将历史问题与经济合作挂钩，是在开历史倒车。日方应该立即撤销对韩限制措施，寻求外交方式解决分歧。”

《韩民族日报》15日评论称，如果日本今后修改战略物资出口令，从下月开始将韩国排除在“白名单”之外，以韩国尖端材料和电子领域为中心的大约767种产品的日本产原材料进口将出现问题。

据韩国《中央日报》15日报道称，三星电子副会长李在镕上周从日本回国后紧急召开总裁会议。李在镕下达指示称，日本的出口限制措施不仅将影响半导体和显示器产业，还可能扩大到智能手机和家电产业，公司需要从长远考虑，制定包括电视机和智能手机产业在内的应急计划。韩国商界分析称，李在镕作出这一指示，可能是预感到日本的出口限制措施会逐渐扩大到其他领域。

日本对韩国的出口限制措施在韩国激起强烈民愤。据韩联社15日报道，部分韩国中小企业主当天在日本驻韩国大使馆前举行集会，呼吁抵制日本产品。

就在日韩关系因经贸争端日渐紧张之际，韩国正着力加强与其他贸易伙伴的合作。文在寅15日在青瓦台与到访的以色列总统里夫林举行会谈。双方同意就双边自由贸易协定谈判，推动达成早期协议。韩联社15日报道称，两人在会谈中就加强两国经济合作的方案交换了意见，并积极评价去年两国实现27亿美元贸易额、创下历史新高的不断发展的双边贸易情况。两人一致认为，两国为实现结构互补、互惠合作，有必要尽早签署自贸协定。（马菲 白果）

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