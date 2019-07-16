冯德莱恩宣布辞去德国防长职务

新华社柏林7月15日电（记者张远 任珂）德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩15日宣布辞去防长一职。

据德国媒体报道，冯德莱恩在给国防部工作人员的通知中说，她已告知总理默克尔这一决定，默克尔将采取必要措施，确保“联邦国防军和国家安全事务妥善交接”。冯德莱恩说，她将于17日正式移交职务。

默克尔当天证实冯德莱恩宣布辞职的消息，表示冯德莱恩已经选择了一个“新舞台”，并将全心投入欧盟委员会的工作中。

欧洲理事会本月2日决定提名冯德莱恩担任下届欧盟委员会主席。欧洲议会将于16日对提名投票表决，冯德莱恩需获得欧洲议会半数以上议员支持才能当选。

冯德莱恩于2013年12月出任国防部长，是德国历史上首位女性国防部长。

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