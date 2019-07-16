印度北部建筑物倒塌事故死亡人数升至14人

新华社新德里7月15日电（记者姜磊）据印度北部喜马偕尔邦索兰地区警方人士15日消息，14日当地一栋建筑倒塌造成的死亡人数已升至14人，其中包括13名士兵。
索兰地区一名警方人士当天在电话中向新华社记者证实，救援人员在事发现场发现14具遗体，包括13名士兵和1名平民妇女。所有伤者已被送往当地医院救治。
另据《印度快报》报道，除14名死者外，其他42名被困人员均已获救，获救者包括30名士兵和12名平民。
印度媒体报道说，14日，40多名印度士兵在该建筑里的餐厅吃午饭，餐厅里还有一些工作人员。下午该地区下起大雨，不久后该建筑倒塌。
喜马偕尔邦首席部长贾伊拉姆·塔库尔已下令对事故原因展开调查。
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