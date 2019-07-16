外交部发言人答记者问

制裁美对台军售企业

中方言必信、行必果

新华社北京7月15日电 （记者马卓言）外交部发言人耿爽15日表示，美方向台湾出售武器损害了中国主权和国家安全，中方对参与售台武器的美国企业实施制裁将言必信、行必果。

在当日例行记者会上，有记者问：关于中方宣布制裁对台军售的美国企业一事，你能否透露究竟涉及哪些美国企业？何时实施制裁？

耿爽说，美方向台湾出售武器严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，损害了中国主权和国家安全。为了维护国家利益，中方将对参与售台武器的美国企业实施制裁。

“中国政府和中国企业将不会同这些美国企业开展合作和商业往来，具体细节目前我不便透露。但请你相信，中国人一向讲求言必信、行必果。”他说。

赞赏37国对涉疆问题

秉持客观公正立场

据新华社北京7月15日电 （记者马卓言）就37国大使联名致函联合国支持中国在涉新疆问题上的立场，外交部发言人耿爽15日表示，这是对少数西方国家无端指责中国的有力回应，中方对这些国家秉持客观公正立场表示赞赏和感谢。

耿爽在当日例行记者会上回答提问时说，日前，巴基斯坦、沙特、阿尔及利亚、俄罗斯、古巴等37国常驻日内瓦大使联名致函联合国人权理事会主席和人权高专。这些大使在函中积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，赞赏中方多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士访疆，指出访疆人士普遍表示所见所闻与西方媒体报道的完全不一样。大使们还在函中敦促部分国家在从未访问过新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。

“中方对包括巴基斯坦在内的上述国家秉持客观公正立场表示赞赏和感谢。”他说。

耿爽说，面对恐怖主义和极端主义的严峻威胁，新疆维吾尔自治区依法采取包括设立教培中心在内的一系列反恐和去极端化举措，扭转了新疆安全形势。新疆已经近3年没有发生暴恐事件，社会稳定、民族团结、百姓安居乐业，各族群众的获得感、幸福感、安全感大幅提升，衷心拥护政府的政策举措。

“事实胜于雄辩，公道自在人心。”耿爽说，联署此封信函的国家来自亚非拉等各地区，其中有很多是伊斯兰合作组织成员国，有很多曾派员赴新疆实地参访、目睹过事情的真相。这封联署函是对少数西方国家无端指责中国的有力回应。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)