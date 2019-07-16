俄乌关系能否迎来曙光？

克里姆林宫网站7月12日发布声明称，俄罗斯总统普京召集俄联邦安全会议常务委员，就俄罗斯与乌克兰关系等问题进行讨论，其中涉及前一日两国总统的电话交谈内容。

在经过剑拔弩张的对峙后，俄乌两国关系能否迎来转机？

展现友好姿态

据俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫透露，7月11日俄总统普京与乌克兰总统泽连斯基的电话交谈由乌克兰方面发起。双方就乌克兰东南部的调解问题、双方扣留人员返回工作以及以“诺曼底模式”接触的可能性进行讨论。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，当时法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰首脑在诺曼底就乌克兰局势进行了磋商。此后，四国多次举行“诺曼底模式”各层级磋商。俄罗斯卫星通讯社指出，“诺曼底模式”一直是讨论乌克兰局势的重要平台。

值得注意的是，这是俄乌领导人首次进行电话交谈。双方均展示出友好姿态。

据“今日俄罗斯”报道，普京对泽连斯基的提议表示口头赞同，称与其会面“可能很有趣”，俄方不拒绝任何形式的会谈，包括扩大“诺曼底模式”。

泽连斯基曾表示，俄乌领导人需要当面交谈，“我们不会改变或拒绝任何外交形式的交流”。此次通话前，泽连斯基还在社交媒体上发布一整套会晤方案：将地点定于白俄罗斯首都明斯克，希望美、英、法、德四国领导人参会。

乌抛“橄榄枝”

近年来，受克里米亚及乌东部局势影响，俄乌关系持续紧张。泽连斯基上台后，将恢复与俄接触作为其对外政策的优先方向之一。此次乌克兰主动对俄抛出“橄榄枝”，备受国际社会瞩目。

与此同时，泽连斯基积极与欧盟领导人会晤，并接连访问法德两国，在加入欧盟及北约、结束乌东战事、改善与俄关系等方面寻求支持。但从欧洲各方的反应来看，欧盟并不愿在俄乌之间“选边站”。

德国总理默克尔表示，德国支持欧盟延长现有的对俄经济制裁措施，但反对增加更多制裁，同时希望加强与俄能源合作。法国总统马克龙此前也表示，欧洲必须与俄进行战略对话，恢复关系互动。另据法新社报道，6月25日，欧洲委员会已全面恢复俄罗斯在欧洲委员会议会大会的表决权。

外交学院教授高飞指出，欧盟希望能在对俄博弈中取得主动，积极寻求与俄罗斯改善关系。“大国之间越来越倾向于直接对话。当乌克兰问题在大国外交中被边缘化后，解决该问题或将面临更大压力。”

合作才能化解

俄乌领导人能否顺利实现会晤，为改善两国关系、解决乌克兰问题铺平道路？

高飞认为，解决乌东争端是缓和乌克兰国内矛盾的钥匙，而“锁眼”就在俄罗斯。俄乌关系是解决乌克兰问题的关键。当前，乌克兰迫切希望能够借西方之手解决问题。泽连斯基提议扩大“诺曼底模式”，希望更多西方国家能够在该框架下向俄罗斯施压。

据悉，普京强调俄乌领导人会晤前必须解决三件事：首先，“诺曼底模式”和最高级别会晤必须很好地进行筹备；第二，俄乌双方可以进行会晤，但必须在乌克兰新政府组建完成和议会选举后；第三，了解清楚会晤其他参与者是否愿意参加。

佩斯科夫表示，因美国和英国并非乌克兰问题诺曼底四方成员，俄方需在评估新谈判框架前景后予以答复。

如何解决乌克兰问题？高飞认为，首先，美欧俄应抛弃历史前嫌和政治偏见，构建以合作为基础的国际关系；其次，应由易到难，探索一条地区合作道路，通过经济合作化解欧俄乌政治分歧；其三，要积极利用多边国际平台，发挥国际组织和国际机制的作用，化解俄乌双边矛盾；最后，乌克兰应当明确自身定位，找到一条适合本国发展的道路，在保持自身相对独立性的同时，加强与外部环境的良性互动。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)