频繁贸易争端撕裂美欧同盟（环球热点）

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近日，一直僵持不下的美欧贸易争端又有新剧情。

据美国全国广播公司财经频道（CNBC）消息，在美国“301调查”的压力下，法国参议院仍于7月11日如期批准一项数字服务税法案，拟对谷歌、亚马逊和脸书等美国科技巨头征收3%的数字服务税。同日，据英国《金融时报》网站报道，英国也公布了一项从2020年4月起开征数字服务税的立法草案。

继美国威胁对欧盟汽车加征关税、美欧航空补贴争端持续升级后，围绕数字服务税，美欧展开新一轮“唇枪舌战”，引发广泛关注。一边咄咄逼人接连发难，一边毫不示弱针锋相对，有舆论惊呼：“大西洋变得越来越‘宽’了。”

“301调查”加剧紧张

据英国《金融时报》报道，法国数字服务税法案规定，自2019年1月1日起，30余家全球数字业务营业收入不低于7.5亿欧元，同时在法国营业收入超过2500万欧元的互联网企业，将被征收相当于其在法国营业额3%的数字服务税。

法国率先迈出了征收数字服务税的实质性一步。事实上，除法国外，英国、意大利、奥地利、新西兰等国也在考虑征收数字服务税，欧盟也在就此进行论证。

美国对此反应强烈。美国贸易代表莱特希泽指出，数字服务税涉及的是美国公司在全球领先的领域，“法国将征税目标不公平地锁定在某些美国技术公司身上”。

当地时间7月10日，美国贸易代表办公室宣布，美方决定对法国正在推进的数字服务税法发起“301调查”。值得注意的是，这是美国首次依据《1974年贸易法》第301条款对欧洲盟友法国发起调查。

法国的态度同样强硬。据美国《华盛顿邮报》报道，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔回应称，“法国是一个主权国家，在税务问题上做出决定是主权行为。”同时他还喊话美国，“在盟友之间，我们可以且必须在不诉诸威胁的情况下解决争端”。

“这项对‘不公平行为’的调查可能为华盛顿征收惩罚性关税铺平道路。”法新社第一时间发出警告。文章称，“301调查”是美国政府在贸易战中使用的主要工具，用以证明针对美国所说的“不公平贸易行为”，加征关税是“正当的”。美国此举为跨大西洋贸易争端增添了另一个焦点。

《华盛顿邮报》也认为，美国很少针对关系密切的盟国采用“301调查”这一手段。这一非同寻常的举动可能加剧美欧贸易紧张局势。

“比敌人还差的朋友”

法英等欧洲国家为何要瞄准科技巨头企业？英国广播公司分析称，“它们把大部分利润都公布在总部所在地，而在那些没有大量实体业务的国家，往往只缴纳很少的企业税，甚至不用缴纳企业税。据欧盟委员会估计，传统企业在欧盟内部的平均税率为23%，而互联网企业通常仅为8%或9%。”

据美国《纽约时报》报道，欧盟当局一直是全球科技行业最积极的监管机构，与华盛顿方面长期存在摩擦。欧盟曾对美国一些科技公司的反竞争、避税和隐私泄露等行为进行惩罚。

不过，欧盟国家与美国科技巨头的较量只是美欧经贸摩擦的冰山一角。7月初，美国政府宣布计划对40亿美元的欧洲输美商品征收额外关税，就美欧民航飞机补贴争端向欧方施压。今年4月，美欧相继公布价值210亿美元、200美元的清单，向对方出口商品征收巨额关税。

正如CNBC所忧虑的，“危险正在几个方面显现——空客、波音航空公司之争、法国对美国数字巨头征收新税，美国对北溪2号天然气管道供应商可能实施的制裁以及对欧洲汽车进口征收的新关税等。”

中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报记者采访时分析，美欧互为最大的贸易伙伴，经贸关系密切且各有优势。当前，美国政府奉行“美国第一”的理念，不顾及美欧之间业已形成的产业发展差异，从贸易逆差和国家安全的视角看待双方经贸摩擦，改变了过去在一定规则内解决争端的做法，采用无差别的打击方式。共同的经济利益反而成为美国制约和伤害盟友的“工具”，这种方式和逻辑的变化让欧洲国家难以接受。双方的经贸摩擦从“隐性”变为“显性”。

除了“你来我往”的关税大战，美欧自贸谈判在重启近3个月后依然进展缓慢。中国现代国际关系研究院欧洲所副所长王朔认为，“美国一再威胁加征汽车关税、要求欧盟开放农产品市场等，美欧自贸协议达成仍面临重重困难。从过去‘协商加施压’到如今的‘极限施压’，美国正在成为欧洲‘比敌人还差的朋友’，其单边主义行径触碰到欧盟的底线。”

“关税不是补救措施”

据路透社消息，七国集团（G7）财长和央行行长会议将于7月17日至18日在法国小镇尚蒂伊举行。随着会议的临近，欧洲频频释放出善意信号。

美国新闻网站“政治”近日报道，英国财政部一名发言人说，在数字服务税的问题上，英国希望有“全球解决方案或通过经济合作与发展组织来解决”，并在即将召开的G7财长会议上讨论此事。据《华盛顿邮报》报道，法国财政部长近日也重申，一旦经合组织就征收数字服务税问题达成“可信协议”，法国将立即废除国内相关法案。

“美国政府不仅应该让谈判代表们解决潜在争端，还应该重启跨大西洋谈判。”在CNBC看来，在遵守全球规则方面，大西洋两岸是全球最重要的经济体。只有当双方都认识到，经贸摩擦不仅关乎飞机，而且关乎能否从对抗转向共同事业，从而更好塑造全球未来，才能找到解决争端的方案。”

美国哥伦比亚广播公司报道，代表苹果、亚马逊、谷歌和其他科技公司的科技产业游说团体（ITI）在一份声明中说：“我们支持美国政府调查这些复杂贸易问题的努力，呼吁美国政府本着国际合作的精神展开‘301调查’，不要以征收关税作为补救措施。”

王朔也认为，若美国不改变以关税“极限施压”的做法，跨大西洋关系将会更加恶化。“美欧双方会越来越貌合神离，甚至最后‘貌不合神也离’。”

“若美欧在处理经贸摩擦上不能达成一致，长此以往，所谓的利益共同体就会出现裂痕，跨大西洋经济基础会逐步丧失。”崔洪建认为，一方面，在新的国际格局下，美欧关系已经出现了难以逆转的裂痕。双方只能用相互对称的“对冲”手段维持经贸关系的相对平衡，争取博弈筹码。另一方面，一旦美国完全退出多边贸易体制，将对欧洲造成更大的伤害，欧洲应尽量把美国留在现有的贸易体制中，避免双方关系破裂，同时也要找到更多应对来自美国压力的手段和工具。

(责编：曹昆)