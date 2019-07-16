金价持续走强映射避险需求（经济透视）

一段时间以来，黄金价格持续走强。6月底，纽约商品交易所黄金期货价格创下2013年5月以来新高，最高报价达每盎司1433.3美元，近日仍在高位调整。由于黄金的金融属性远高于商品属性，黄金价格的走势与世界政治经济形势有很强的相关性。

本轮黄金价格的抬升始于2018年下半年。同期，世界经济在持续一年多的同步强势回升之后开始放慢，贸易投资活动显著减弱。国际货币基金组织在今年1月和4月发布的《世界经济展望报告》中，两次调低今年全球经济增长率；世界贸易组织5月20日发布的最新世界贸易展望指数也跌至近年来最低水平。

黄金价格持续走高可以从两方面来理解。

首先，美元强势不再令金价获得显著支撑。面对经济下行风险增加，各经济体呼吁货币宽松的声音再起。欧洲央行声称正在考虑更多刺激措施，有可能将利率从目前的低点进一步下调。澳大利亚、俄罗斯、印度等国已经开始放松货币政策。美国经济近来增长势头减弱，最新的通胀、制造业PMI等多项指标不及预期。美联储主席在本月10日的国会听证会上表示，将采取必要行动维持美国经济持续增长，巩固了此前的美元降息预期。上个月，前两年的强美元走势就已发生逆转，美元指数6月份下跌1.65%，包括黄金在内的贵金属价格因此得到显著支撑。

其次，各国避险意识增强使得黄金再受热捧。“美国优先”政策和英国“脱欧”拉锯战等因素，导致市场不确定性增强；多个热点地区冲突不断，国际环境复杂多变。在这样的背景下，避险资金大量涌入黄金市场，各国央行也在增加黄金配置。据世界黄金协会报告，2018年全球央行新增官方黄金储备651吨，同比增长74%，为1971年美元与黄金脱钩以来全球央行净购买量最高的一年。今年一季度，全球央行黄金储备继续增长，新增购买量145.5吨，为6年来最高水平。

目前来看，国际政治经济风险并未消散，避险需求和宽松的货币政策将继续支持金价保持高位态势。不过，过去持续飙升的局面很难再现。一方面，世界各国已普遍认识到需共同应对和化解风险，刚刚结束的二十国集团峰会通过的大阪宣言表明，各方致力于实现自由、公平、非歧视性、透明、可预见、稳定的贸易和投资环境，为世界经济注入信心。另一方面，当今避险金融工具和资产组合选择增多，尤其随着技术日渐成熟和市场认可度提高，数字资产受到追捧，黄金也不再是唯一选择。

（作者为商务部研究院国际市场研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 18 版）

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