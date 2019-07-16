巴西圣保罗州大力发展生物甲烷能源

近年来，生物甲烷能源在巴西逐渐发展起来。目前，位于巴西圣保罗州西部的普鲁登特总统城和皮拉波济纽市正在建设一条65公里长的输气管道。预计明年下半年，产自于甘蔗残渣的生物甲烷就将通过这一管道送达上述两城，为23万用户带来高质量的清洁能源。

生物甲烷也被称为生物天然气，可通过沼气提纯制取，用于供热、发电及作为运输燃料等。作为世界上最大的甘蔗生产国，巴西最具沼气生产潜能的行业就是生产糖和乙醇等的甘蔗加工业。过滤甘蔗汁产生的残渣、生产乙醇过程中产生的酒糟以及甘蔗秸秆等都可用于发酵产生沼气。巴西甘蔗生产商协会的数据显示，2018年1月至8月间，巴西生物质发电同比增长了11％，其中82%的生物质来源于甘蔗加工。

圣保罗州是巴西最主要的甘蔗产地，产量约占全国的60%。圣保罗州也因此成为巴西在生物甲烷领域的先行者。早在2012年，圣保罗州就推出“保利斯塔沼气计划”，旨在提高可再生能源的使用比例，重点是利用当地的甘蔗产业推动沼气和生物甲烷的发展。2017年，该州立法通过生产商将生物甲烷注入公共天然气运输管道，并针对天然气管网中输送生物甲烷的条件和标准出台了相关规定，要求管网中至少要加入0.5%的生物甲烷，且需逐步提高。

通过管网输送生物甲烷仍处于初始阶段。本次输气管道的铺设和生物甲烷能源的提供均由私营企业科卡尔公司负责。由于普鲁登特总统城和皮拉波济纽市远离玻利维亚—巴西天然气管网，居民此前无法使用天然气能源，输气管道的建设受到当地欢迎。

圣保罗州目前有200多家甘蔗制糖和提炼乙醇的企业，其中60多家位于输气管网20公里范围内。科卡尔公司负责人保罗·萨内蒂表示，未来利用当地种植的甘蔗，每天可产出6.7万立方米生物甲烷，将用于家庭使用、商业活动及工业生产，同时可充当天然气汽车燃料，为丰富当地生物能源体系发挥重大作用，也对其他企业建设新能源管道提供借鉴。圣保罗州卫生和能源监管机构负责人埃利奥·卡斯特罗表示，该项目为政府和私人企业进行能源合作提供了示范。

目前，生物能源占巴西能源结构的比重已超过40%。除甘蔗外，巴西的生物甲烷还有其他不同来源，如工业和农业残渣以及城市固体垃圾等。巴西沼气和生物甲烷协会的一项研究表明，巴西的沼气生产潜力为每年820亿立方米，如果转化为电能，可以满足巴西所有家庭一个月的用电需求。截至2018年底，巴西共有366家沼气厂。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 18 版）

(责编：曹昆)