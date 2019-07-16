欧洲伽利略系统技术故障导致部分导航服务中断

本报布鲁塞尔7月15日电 （记者郑彬）欧洲全球卫星导航系统服务中心14日发布消息称，受与地面基础设施相关的技术问题影响，欧洲的全球卫星导航系统伽利略系统的初始导航和计时服务将暂时性中断，恢复时间待定。欧洲全球卫星导航系统服务中心已临时组成异常审查委员会，由专家研究故障原因并尽快修复系统。
截至当地时间7月15日上午12时，该系统相关服务累积中断已超过100小时，这是其自2016年12月投入初始化服务以来首次出现系统性事故。导航卫星行业权威杂志《全球导航卫星系统》专家分析认为，此次事故可能与位于意大利的地面操控站中的精确计时设施出现故障有关，该设施用于输出基准时间，供伽利略系统计时装置核校。
2003年启动的伽利略系统是由欧洲空间局和欧洲导航卫星系统管理局共同建设的新一代民用全球卫星导航系统。
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