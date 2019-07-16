7月12日，土耳其正式开始从俄罗斯接收S—400防空导弹系统。分析认为，土耳其无视美国发出的多次制裁威胁，坚持从俄罗斯购买S—400系统，或将引发美国新一轮制裁，进一步恶化美土关系。

土耳其——

派出大批军事技术人员前往俄罗斯接受培训

对于S—400系统的交付，土耳其政府特意高调处理。土国防部12日安排媒体记者前往穆尔特德空军基地采访报道，并于当天下午在官方网站上公布了接收S—400系统的图片和视频。土国防部长阿卡尔则借助社交媒体推特实时推送导弹交付的全过程。据土媒体报道，S—400系统交付过程预计将持续到今年10月，一套将部署在首都安卡拉附近，另一套将部署在土东南部靠近叙利亚边境地区。

此外，土耳其已派出大批军事技术人员前往俄罗斯接受培训。土耳其还有意从俄购买更为先进的S—500导弹系统，并最终实现技术转让。分析人士认为，土方对接收S—400系统进行高调展示，凸显其在此问题上的坚定立场。

美国以S—400系统与北约防空系统不兼容并可能危及美制F—35型战机安全为由，多次要求土方取消S—400系统订单，改为购买美制“爱国者”，并威胁对土方施行制裁、暂停向土方交付F—35战机零部件并暂停F—35项目合作。

面对美国方面的指责和威胁，土耳其外交部在接收S—400系统后发表声明称，“美国方面不要采取破坏两国外交关系的行动，土耳其的购买决定不会改变，一旦美国政府采取行动，土方将坚决应对”。

土耳其总统埃尔多安14日在接受媒体采访时表示，土耳其采购俄罗斯导弹系统不是为了战争，而是为了土耳其的和平与国家安全，这笔交易是土耳其签下的最重要合同。

美国——

土耳其不能同时拥有F—35战机和俄罗斯导弹系统

美国国会两党参议员在S—400系统首批设备运抵安卡拉后对土耳其进行了谴责，并呼吁立即对其实施反制措施。美国国会参议院军事委员会和外交委员会12日发表联合声明，敦促美国政府对土耳其实施经济制裁，并要求国防部禁止土参与F—35项目。不过，美国白宫、国务院和五角大楼截至目前尚未有表态。

过去数月以来，美方一直希望阻止土耳其从俄罗斯引进S—400系统，理由是该系统将危及F—35项目。土耳其正式引进S—400系统消息传出后，美国代理国防部长埃斯珀强调，“美国认为，土耳其不能同时拥有F—35战机和俄罗斯导弹系统这一立场没有改变”。

土耳其是美国F—35隐形战斗机开发项目的重要一环。据美国广播公司报道，安卡拉不仅订购了大量F—35战机，也是该机型重要的零部件生产商，飞机起落架和中央机身上的大约400个部件，全部由土耳其制造商提供。在S—400系统军购事件发酵过程中，美方已经暂停土耳其飞行员在美训练项目，同时正积极寻找替代土耳其的零部件提供商。

彭博社的报道称，美国政府已就一项对土制裁方案达成一致，并计划在未来几天内宣布，但方案还有待白宫批准。据悉，美国政府除禁止土耳其继续参与F—35项目以外，或在《以制裁反击美国敌人法》框架内对土进行制裁，其中包括拒发官员赴美签证、禁止进入美国金融系统等措施。

尽管土耳其从俄罗斯购买S—400系统已构成美国实施制裁的条件，但制裁仍存在一定变数。在上月底二十国领导人大阪峰会期间，土美元首讨论了S—400系统等议题。美国总统特朗普批评前任奥巴马政府拒绝向土耳其出售美制“爱国者”防空导弹系统，称土耳其购买S—400系统属于别无选择的结果。

舆论——

尽管麻烦缠身，但两国彻底“翻脸”的可能性不大

分析人士认为，土俄军事合作持续升温，引起包括美国在内的土耳其北约盟友的不满，可能引发土美关系进一步转冷，并对中东政治格局产生影响。

围绕土耳其接收S—400系统爆发的争端，美国舆论纷纷反思美土关系，认为双方的盟友关系自冷战结束以来正发生转变。当前，除土耳其从俄罗斯购买S—400系统以外，美土双方在其他一系列问题上存在巨大分歧，包括叙利亚库尔德人问题以及引渡土宗教人士居伦等问题。此外，双方在伊朗、委内瑞拉、中东局势等问题上也有龃龉。

美国德国马歇尔基金会副总裁伊恩·莱塞表示，“土耳其引进S—400系统将产生非常严重的政治后果，这将在北约内部造成很多焦虑和负面情绪，显然会进一步恶化北约内部对土耳其的负面情绪”。《纽约时报》的分析称，S—400系统引入土耳其将进一步增加俄罗斯在中东地区的影响力，损害美国在该地区的战略利益。

土耳其舆论认为，短期来看，土耳其可能难逃美国的制裁，美国将很快对外宣布制裁措施。但由于土耳其此前的外交努力，再加上土耳其还是美国在北约的关键盟友，并为北约在伊拉克的行动提供了重要支持，因此美国对土耳其的制裁力度可能会有所克制。从长远来说，土耳其密切与俄罗斯的军事合作，将动摇美国对土耳其的信任，两国关系很难恢复到此前水平，土美关系将长期处于波动之中。

尽管土美关系麻烦缠身，但两国彻底“翻脸”的可能性并不大。土耳其地缘位置重要，在北约中拥有仅次于美国的最大规模军队。华盛顿近东政策研究所高级研究员索内·卡盖普泰伊表示，土耳其因吉尔利克基地是华盛顿用来打击极端组织“伊斯兰国”和存放美国核武器的主要海外基地，同时土耳其与伊朗、伊拉克、叙利亚、前“伊斯兰国”控制区接壤，与俄罗斯隔黑海相望，对美国的战略利益至关重要。《华尔街日报》的评论表示，华盛顿仍然从与安卡拉的联盟中获益，因此不应该放弃修复两国关系。

（本报安卡拉、华盛顿7月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 17 版）

(责编：曹昆)