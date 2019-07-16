欧洲禁毒形势日趋严峻（深度观察）

日前，在西班牙比戈，当地海关拦截一艘载有数千公斤可卡因的货船。图为海关工作人员在货船上检查。

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欧洲毒品与毒瘾监测中心日前发布的《欧洲毒品报告：趋势和发展》（2019）显示，欧盟约有9600万成年人沾染过毒品。在欧盟28个成员国中，有18个国家因服用阿片类药物和海洛因致死的人数不减反增。有专家指出，在毒品犯罪日益国际化、网络化的今天，欧洲各国应进一步强化合作，同时扩大国际情报分享与协调合作，共同应对网络毒品犯罪等多重挑战。

欧洲毒品与毒瘾监测中心成立于1993年，是欧盟调查和研究欧洲毒品问题的权威机构，该中心每年发布的《欧洲毒品报告》受到欧洲乃至国际社会的高度关注。由于需要时间汇编和分析，《欧洲毒品报告：趋势和发展》（2019）是对2017年全年数据的系统研究结果。

“与过去相比，现在的毒品走私渠道更加多元化”

根据这份最新年度报告，欧盟约有9600万成年人沾染过毒品，120万人接受过戒毒治疗。大麻依然是欧洲使用最广泛的毒品。在欧盟28个成员国中，约有1750万15—34岁的年轻人吸食过大麻。在15—64岁的人口中，约有500万人几乎每天都要吸食大麻，占到欧盟该年龄段总人口的1%。15.5万人因吸食大麻成瘾到医院接受治疗，其中约有8.3万人是首次就医者。

欧洲可卡因走私活动异常猖獗。2017年，欧盟破获可卡因走私案件数量高达10.4万起，缴获可卡因总量达到140.4吨，约为2016年缴获可卡因总量的两倍，创下历史新高。其中，在比利时缴获的可卡因最多，达到45吨，西班牙次之，达到41吨。欧盟约有260万15—34岁的年轻人服用过可卡因。

“与过去相比，现在的毒品走私渠道更加多元化”，报告分析称，走私集团通常是把毒品藏在集装箱内，通过大型货轮运到欧洲主要港口，然后分销各处。比利时安特卫普港是欧洲第二繁忙的货运港口，仅次于荷兰鹿特丹港，最近几年成为国际毒品贸易的重要枢纽，是南美洲可卡因进入欧洲市场的最主要登陆口岸。

德国柏林一家戒毒机构的负责人安德鲁·皮斯特认为，除了获得渠道更加便捷之外，价格便宜也是可卡因在欧洲日益泛滥的重要原因。根据最近公布的一项“全球毒品调查报告”，西欧国家的毒品价格普遍较低，其中比利时的毒品价格是最低的。在西欧市场，可卡因的平均价格是每克70到100欧元，在比利时市场可卡因的平均价格是每克53欧元。全球最便宜的摇头丸和镇静剂氯胺酮等毒品也可以在比利时市场买到。目前，冰毒在柏林几乎找不到，但在德国与捷克交界地区很普遍，因为那里不仅容易获得，且价格低廉。

“毒品泛滥严重危害民众身心健康并污染环境”

“社会文化因素对欧洲毒品泛滥起着推波助澜的作用。”皮斯特说，欧洲很多年轻人面临很大的工作压力和生活压力。近几年来，在欧洲经济不景气的背景下，不少处于社会中上层的民众滑到了底层，加入贫困大军，逐渐对生活失去了希望，在物质贫乏和精神空虚的双重挤压下沾染上了毒品，通过暂时的麻醉获得一种解脱。

报告还认为，欧洲很多国家对大麻等毒品持十分宽容的态度，这也是欧洲毒品市场“繁荣”的一个重要原因。过去几年里，意大利合法大麻零售店如雨后春笋涌现出来，在2018年新开了300多家，比上一年增加了75%。欧洲随处可见的酒吧也为毒品交易和服用提供了一个巨大的“保护伞”。

“毒品泛滥严重危害民众身心健康并污染环境”，报告显示，自2014年以来，欧洲因服用可卡因而就医的新增病例增加了35％以上，欧洲约2/3的国家都发现这种新病例增加的现象。在一些国家，经检测因过量服用可卡因而导致死亡的人数明显增加。许多人表面上看是因为心血管疾病而死亡的，其实可卡因在导致病情恶化方面起到很大的作用，只是这种作用并没有引起足够重视。

欧洲毒品与毒瘾监测中心还发现，在欧洲大陆73个城市检测发现，这些城市的废水中含有4种高浓度的非法药品残留物。西欧和南欧城市的可卡因残留量最高，特别是在比利时、荷兰、西班牙和英国的城市。检测发现，目前欧洲多条河流可卡因浓度含量超标，其中伦敦的污水中可卡因浓度最高。在英国15个不同地方的淡水虾都被检测出含有很高浓度的可卡因和其他一些非法药物的残留物。

“互联网正日益成为买卖毒品的主要渠道之一”

欧盟移民、内政及公民事务委员德米提斯·阿兰姆普洛斯表示，与20多年前相比，现在欧盟成员国之间的禁毒合作已经取得巨大进步，破获犯罪集团案件数量的增加以及缴获毒品数量的增加，从一个侧面反映出欧洲国家在打击毒品犯罪方面取得一定成效。

面对毒品犯罪在各国遭遇的“围追堵截”，贩毒组织和集团正越来越多地利用社交媒体等网络平台。报告指出，为了在竞争激烈的毒品市场多分得一杯羹，许多毒贩利用社交媒体等网络平台建立了更隐秘、更便捷的销售网络。欧洲毒品与毒瘾监测中心主任亚历克西斯·古斯德尔对本报记者表示，“我们发现，互联网正日益成为买卖毒品的主要渠道之一，以年平均销售量翻番的速度在快速增长。打击网络毒品犯罪迫在眉睫。”

有专家指出，现在的问题是，禁毒者在数字技术运用方面总是慢贩毒者一步。在高度数字化的今天，禁毒的主战场还应该包括社交媒体等网络平台，各国应该未雨绸缪地构建起一道网络防火墙，同时用一种年轻人能够接受的沟通方式宣讲网上购买毒品的风险和危害。

阿兰姆普洛斯也呼吁，网络服务商应该承担起社会责任，严控网络毒品交易行为。“欧洲各国以及国际社会还应更加密切合作，不给制毒贩毒集团以可乘之机。特别是随着互联网日益成为毒品交易的重要平台，国际情报分享和协调合作更是关键所在。互联网没有边界，禁毒行动也就不能止步于边界。”

（本报布鲁塞尔7月15日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 17 版）

(责编：曹昆)