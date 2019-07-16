首届中非和平安全论坛在京开幕

据新华社北京7月15日电 （记者梅常伟）中国国防部主办的首届中非和平安全论坛15日在北京开幕，包括15位国防部长、军队总参谋长在内的50个非洲国家及非盟防务部门的近百名高级代表及中国军队代表参加。

本届论坛主题为“携手合作，共筑安全”。各方代表将围绕习近平主席去年在中非合作论坛北京峰会上提出的“携手打造安全共筑的中非命运共同体”重大倡议，重点就“新时代中非关系与中非和平安全合作”“地区海上安全形势与军队在和平安全领域的角色”等议题深入研讨。

首届中非和平安全论坛将于7月20日闭幕。其间，非方代表将参观中国陆、海、空军部队并赴上海参访。

《 人民日报 》（ 2019年07月16日 03 版）

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